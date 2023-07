La 11e saison de Futurama est disponible sur Disney+ depuis le 24 juillet. Image: Matt Groening/hulu

6 bonnes raisons de regarder la nouvelle saison de «Futurama»

Une décennie s'est écoulée depuis la fin de Futurama. Les fans n'auront pas à attendre une seconde de plus puisque les nouveaux épisodes sont enfin là. Nostalgiques ou novices, voici six raisons pour lesquelles vous devriez au moins y jeter un petit coup d'œil.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Entre 1999 et 2003, puis 2008 et 2013, Futurama, la création parallèle de Matt Groening, le père des Simpsons, a été l’une des sitcoms animées les plus appréciées. Futurama raconte comment Philip J. Fry, un livreur de pizza new-yorkais congelé accidentellement en 1999, se réveille mille ans plus tard. Dans ce nouveau monde, il se fait de nouveaux amis, dont le robot alcoolique Bender, un homard extraterrestre nommé Dr. Zoidberg et la cyclope Leela, dont il tombe amoureux. Tous travaillent à Planet Express, une société de livraison interplanétaire fondée par le descendant de Fry, le professeur Hubert Farnsworth, un brillant scientifique qui radote.

Une décennie plus tard, Fry, Leela, Bender, Dr. Zoidberg et leur entreprise de livraisons interstellaires sont de retour pour de nouvelles aventures.

Selon le synopsis communiqué par Hulu, plateforme de Disney et diffuseur de la série aux États-Unis, les nouveaux téléspectateurs pourront démarrer Futurama à partir de cette nouvelle saison, tandis que les fans historiques reconnaîtront quelques intrigues laissées en suspens.

Retour sur cette nouvelle fournée en 6 points.

Futurama reprend là où elle s'était arrêtée

Attention spoiler : les deux points suivants contiennent des divulgâchis sur l'épisode final de la saison 10.

Pour ceux qui s'en souviennent: le professeur Farnsworth dévoilait sa dernière invention: le «Bouton à remonter le temps». Grâce à ce dernier, il pouvait envoyer l’univers entier 10 secondes dans le passé. Sauf que l’univers s'est retrouvé coincé dans une boucle temporelle constante, initiée par le fait que nos héros ont utilisé le bouton à tort et à travers.

Le temps ayant été suspendu, Frey et Leela ont pu vieillir ensemble durant des décennies et vivre un amour longtemps inavoué, le monde leur appartenant. Jusqu'au jour où le professeur Farnsworth débarque d'une faille temporelle pour leur dire qu'il a pu rétablir le temps, sauf que cela les renverra dans le passé, au moment où il a inventé le bouton temporel, ne leur laissant aucun souvenir de tous les événements qui se sont produits après cela.

Le casting original est de retour

C'est un point important pour les puristes qui regardent la série en VO: le casting original de Futurama a encore une fois répondu à l'appel pour prêter leurs voix aux personnages. «Je ne sais pas si cette 11e saison sera la dernière, mais je sortirai toujours de ma cachette pour faire Futurama», a promis Billy West, voix de Fry en anglais, dans des déclarations transmises par Disney.

John DiMaggio (Bender) en juin 2023. Image: imago images

À l'origine, le comédien John DiMaggio ne voulait pas revenir à la voix du personnage préféré des fans, Bender le robot alcoolique. Il avait justifié cette raison par des différends salariaux et estimait que l'ensemble de la distribution méritait des salaires plus élevés. Après de longues négociations, un accord a finalement été conclu et John DiMaggio a officiellement signé pour reprendre son rôle.

À noter également la présence du rappeur Coolio, décédé en septembre dernier, qui tenait le rôle d'un autre robot: Kwanzaabot. Il a été révélé qu'il avait enregistré ses dialogues avant sa mort et qu'il est donc de retour, à titre posthume.

La série est «méta»

La plateforme de streaming Hulu s'appelle désormais Fulu. Image: Matt Groening/hulu/disney

Le premier épisode, à l'instar de celui de la dernière saison de Black Mirror, concerne le streaming. Fry se donne pour objectif de regarder toutes les séries qui existent, ce qui prend bien sûr des proportions très vite surdimensionnées. Les créateurs de la série, Matt Groening et David X. Cohen font partie intégrante de l'histoire et sont bien conscients que la diffusion excessive des programmes n'est vraiment pas une bonne chose.

Les vieilles intrigues sont reprises

Selon le synopsis communiqué par Hulu, les nouveaux téléspectateurs pourront démarrer Futurama sans se soucier des 10 saisons précédentes, tandis que pour les fans historiques, ceux-ci reconnaîtront quelques intrigues d'antan. Par exemple, vous souvenez-vous du premier épisode de la quatrième saison diffusé en 2003? Kif Kroke, le personnage amphibien de la série, tombait enceint et donnait naissance à des têtards. Ceux-ci devaient vivre une vingtaine d'années dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient capables de survivre sur Terre. Le personnage expliquait à l'époque que cela prendrait environ 20 ans. Eh bien, deux décennies plus tard, le moment est venu et dans l'un des nouveaux épisodes, ses enfants débarquent.

La scène en question, il y a 20 ans

Les thèmes sont d'actualités

«Les scénaristes parviennent toujours à être à la pointe de l’actualité, un peu comme Les Simpson», a commenté John DiMaggio, l’interprète historique du personnage de Bender dans la version originale, dans un entretien transmis par Disney. Sous couvert de science-fiction, Futurama a toujours été satirique et socialement critique et cette formule ne changera pas non plus dans la nouvelle saison, seuls les sujets ont un peu changé et se veulent le reflet de notre époque. Ainsi, les héros vont devoir faire face à une pandémie qui va poser pas mal de questions sur la vaccination et s'interrogeront sur l'avenir du Bitcoin, du streaming et de la cancel culture. Bienvenue en 3023.

Un reboot qui n'en est pas un

Image: Matt Groening/hulu

Après dix ans d’interruption, à l’heure où les plateformes surfent sur le succès de l'animation pour adultes, le retour de Futurama aurait pu avoir des allures d'opportunisme. Or, la série malgré son absence a gardé tout son mordant. À croire que le temps n'a pas vraiment d'effet sur elle. Grâce à ce ton satirique, à la manière des Simpsons ou de South Park, les premiers épisodes donnent l'impression que la pause de dix ans ne s'est jamais produite.

Le premier épisode de la nouvelle saison est disponible sur Disney+ depuis le 24 juillet. Les 20 épisodes suivants seront diffusés chaque semaine.