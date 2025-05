Suivez minute par minute l'Eurovision

Une tragédie familiale se cache derrière ce chef-d'œuvre de Netflix

La bande dessinée qui a inspiré la série latino-américaine «El Eternauta» charrie le lourd passé dictatorial de l'Argentine.

Héctor Oesterheld est âgé 59 ans lorsqu'il disparaît, en 1978. Son dernier lieu de résidence est le Sheraton, l'un des soixante camps secrets de détention, de torture et d'extermination de Buenos Aires et de ses environs, et qui ont fonctionné entre 1975 et 1984. Le corps d'Héctor Oesterheld ne sera jamais retrouvé. Les restes de trois de ses quatre filles, toutes détenues dans d'autres camps, ne le sont pas non plus. Sa quatrième fille a été abattue. Les Oesterheld font partie des 30 000 «desaparecidos», les «disparus» victimes de la terreur d'état de la dictature militaire argentine.