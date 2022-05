Les soirs de diffusion de «La flamme», qui parodiait Le Bachelor, Jonathan Cohen était déjà apparu dans des pubs pour Meetic, L'Oréal Men Expert et Seat. Image: capture d'écran

Jonathan Cohen s'incruste dans de vraies fausses pubs et c'est génial

Pour la promo de la série Le flambeau, suite de La flamme qui sortira le 23 mai sur Canal+, le comédien français joue dans des pubs pour de vraies marques.

Encore un peu moins de 20 dodos avant de retrouver Marc, alias Jonathan Cohen, dans Le Flambeau, une série parodique de Koh-Lanta où les candidats se battront pour empocher la somme astronomique de 450 euros. En attendant, le comédien s'incruste dans des publicités diffusées sur des chaînes télé comme Canal+, C8 ou CStar. De vraies pubs, mais qui ont l'air fausses, mais qui ne le sont pas, pour de vraies marques.

On y retrouve Jonathan Cohen dans un rôle d'agent secret bancal qui se teint les cheveux pour L'Oréal Men Expert. Mais aussi au drive de Burger King où on lui propose un sandwich végétal alors qu'il préfère un vrai burger (à lire avec l'accent american), chez lui à foirer des pâtes et commander sur Deliveroo ou encore dans une pub pour Samsung où personne ne le calcule.

Vidéo: extern / rest

L'acteur avait déjà joué les incrustes dans trois spots télé en 2020. Les soirs de diffusion de La flamme, qui parodiait Le Bachelor, Jonathan Cohen était ainsi apparu dans des pubs pour Meetic, L'Oréal Men Expert et Seat.

Plus d'infos pour savoir quand, où, comment regarder Le flambeau ⬇️