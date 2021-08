Divertissement

La série The Office sur Netflix, dans un reboot et un livre de recettes



La série The Office sur Netflix, dans un reboot et un livre de cuisine

WOW. Tant d'infos formidables! The Office prendra ses quartiers sur Netflix en octobre. Pour le reboot, c'est pas encore sûr, mais tout le monde est motivé. Le livre de recettes, lui, est bien là.

Les fans de The Office sont en dépression depuis la fin de la série en 2013. Mais une lueur d'espoir pourrait leur redonner goût à la vie: la chaîne américaine NBC s'est dite prête à lancer un reboot si le showrunner Greg Daniels l'est aussi.

Le showrunner, lui, a déclaré qu'en début d'année, un tel reboot «n'était pas dans le pipeline, mais qu'il l'envisagerait à l'avenir». Assistons-nous à un début de miracle, façon «phénix qui renaît de ses cendres?» Pour l'instant, Greg Daniels bosse sur deux séries. «Mais ça n'est pas impossible.»

Sur Netflix dès octobre

Autre bonne nouvelle, qui nous permettra de patienter en attendant que Greg Daniels finisse ses séries et reprenne The Office (on lui demande pas son avis en fait), le show débarque sur Netflix le 23 octobre. La plateforme de streaming a lâché l'info hier, lundi 23 août. Plus que 60 dodos.

Un livre et des betteraves

Pour les fans encore plus impatients qui ne savent plus comment s'occuper les mains et la tête, un livre de recettes inspirées de la série a vu le jour. Les auteurs Sam Kaplan, Tyanni Niles et Keith Riegert ont sorti Beet This - An Unofficial Schrute Farms Cookbook, qui met à l'honneur la betterave «dans tous ses états» comme on dit dans Top Chef.

Les recettes rendent hommage à la famille Schrute et son exploitation de betteraves. On y trouve notamment des biscuits aux betteraves avec sauce au lapin, des frites de betteraves, un serpent à sonnette frit et épicé avec des betteraves marinées ou encore un gâteau moelleux au chocolat et aux betteraves. En Suisse, il est disponible (en anglais) sur CeDe.ch.

