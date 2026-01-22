Raphaël Quenard renonce à incarner Johnny Hallyday

Raphaël Quenard a annoncé qu'il ne prêterait pas ses traits à Johnny Hallyday. WireImage

Raphaël Quenard prend une grande décision

Raphaël Quenard ne poussera finalement pas la chansonnette pour le grand biopic de Johnny Hallyday. L'acteur de 34 ans a annoncé renoncer au projet, faute de temps.

Plus de «Divertissement»

L'acteur français Raphaël Quenard, qui devait incarner Johnny Hallyday dans un biopic ambitieux réalisé par Cédric Jimenez, a annoncé jeudi sur son compte Instagram qu'il renonçait au projet faute de temps pour se préparer au rôle.

«C'est avec regret que je vous informe aujourd'hui que je n'incarnerai pas Johnny dans son biopic», a-t-il écrit dans une story.

Le texte original. capture: instagram

L'acteur de 34 ans estime ne pas être en mesure de se «consacrer pleinement à la préparation qu'exige un tel rôle».

«Les exigences liées à la production du film Mystik, que je co-réalise actuellement, ainsi que la promotion du film Le rêve américain qui sort le 18 février» expliquent cette décision, affirme Raphaël Quenard.

Une grosse préparation

Le film est censé sortir le 8 décembre 2027, 10 ans après le décès de Johnny Hallyday. Le tournage devait débuter dans le courant de l'année 2026, après une très grosse préparation de Raphaël Quenard en chant, danse et guitare.

«Il a beaucoup de temps pour se préparer. Et j'ai hâte qu'on se mette sur ce beau projet», avait déclaré à Allociné le réalisateur Cédric Jimenez (Bac Nord, Novembre) début octobre.

«L'idée est de faire le grand biopic de Johnny», avait indiqué dans une interview au Parisien en juin 2024 le producteur Hugo Sélignac, l'un des plus en vue dans le cinéma français (L'amour ouf, Chien 51). «On va démarrer par la fin et remonter le fil de son destin extraordinaire», avait-il précisé.

«Raphaël fait un choix fort. La production et Cédric Jimenez aussi», a estimé Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, sur le réseau social X.

Pierre Lescure, directeur des Studios de Paris, a également commenté:

«Je n’imagine pas ni Cédric (Jimenez) ni Hugo (Sélignac) abandonner ce projet. Ils ont une idée du Johnny qu’ils veulent faire et ils l’ont tellement dans la tête qu’ils n’abandonneront pas»

Le projet avait été validé par la veuve du chanteur, Laeticia Hallyday. Un autre film, centré sur l'histoire d'amour entre la rockstar et Laeticia et réalisé par Jalil Lespert a lui été abandonné, d'après la fille de Johnny, Laura Smet.

(afp/agu/jmo)

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest