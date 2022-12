Que cache le pénis «gigantesque» de Theo James dans The White Lotus?

L'acteur a expliqué la raison de cet appendice qu'il qualifie lui-même de «gigantesque» dans une récente interview.

Si vous n'avez pas encore commencé The White Lotus, allez-y, c'est un vrai régal. Si vous avez déjà englouti la saison 1 et les deux premiers épisodes de la saison 2 disponibles sur RTS Play, alors vous aurez remarqué l'énorme engin de Theo James.

La nudité masculine est un thème récurrent dans la série produite par HBO. Dans le tout premier épisode de la deuxième saison, le personnage de Cameron Babcock campé par Theo James se déshabille et se change sous les yeux médusés de Harper Spiller (Aubrey Plaza). Difficile de rater ce membre aussi grand qu'un anaconda.

Les enjeux de cette scène sont: le jeu de pouvoir et le sexe. Il s'agit de savoir si Cameron s'est délibérément changé devant Harper ou si c'était un accident.

Ethan et Cameron sont amis depuis l'université. instagram

Invité dans The Tonight Show par Jimmy Fallon, l'acteur a confirmé que ce n'était pas son pénis, mais une prothèse.

«Les gens pensaient que c'était le monstre du Loch Ness» Jimmy Fallon en parlant du faux pénis de Theo James.

Theo James a expliqué: «En fait, tu vas sur le plateau pour tourner ta scène et tu as une conversation avec le réalisateur et les producteurs et ils te disent: "Alors, pour cette scène, on va utiliser une prothèse"... et toi tu te dis, 'Ok, ça me va.» En apprenant qu'il s'agissait d'un faux pénis, Jimmy Fallon a tout de suite été rassuré.

Ethan et sa femme Harper ont été invités à passer une semaine en Sicile avec Cameron et sa femme Daphne, mais le courant ne passe pas.

Quand Theo a vu la prothèse, il a réalisé qu'elle était beaucoup plus grande qu'il ne l'avait imaginée.

«C'était comme un marteau. Comme s'il avait été volé à un âne dans un champ! Ce truc était gigantesque»

En effet, la prothèse est absolument monstrueuse. Elle faisait 15 cm de long et environ 10 cm de largeur, précise l'acteur.

La bande-annonce de la saison 2 de White Lotus