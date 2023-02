Forest Whitaker, Eiza González, Tobey Maguire et Marion Cotillard qui mangent des huitres pendant que le monde brûle. Apple

La série «Extrapolations» d'Apple TV+ a l'air dingue et le casting est royal

La nouvelle série d'anticipation d'Apple TV+ est portée par un casting luxueux avec notamment Meryl Streep et Marion Cotillard. Extrapolations qui traite des conséquences du réchauffement climatique se dévoile dans une première bande-annonce.

Meryl Streep, Tobey McGuire, Marion Cotillard, Tahar Rahim, Kith Harington, Edward Norton... Ce n'est pas un tapis rouge, mais bien le casting d'Extrapolations, la nouvelle série de la plateforme de streaming TV+ d'Apple.

Regardez la bande-annonce ici:

Vidéo: watson

Cette série d'anthologie choisit l'anticipation avec pour trame de fond les effets du changement climatique sur la planète ainsi que les impacts sociaux et moraux sur notre quotidien. À travers huit histoires entremêlées autour de l'amour, le travail, la foi et la famille, la série va s'intéresser aux choix personnels et décisifs qui doivent être faits lorsque la planète change plus vite que la population n'évolue.

«Chaque histoire est différente, mais le combat pour notre avenir est universel. Et lorsque le destin de l'humanité se joue dans une course contre la montre, la lutte entre le courage et l'autosatisfaction n'en est que plus urgente», précise la plateforme de streaming.

Réalisée par Scott Z. Burns, scénariste de nombreux film de Steven Soderbergh, Extrapolations sera dévoilée le 17 mars prochain sur Apple TV+ avec la diffusion des trois premiers épisodes. Au casting, la liste est longue: Meryl Streep, Kit Harington, Sienna Miller, Edward Norton, Diane Lane, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Keri Russell, Forest Whitaker, Eiza González, Murray Bartlett, Indira Varma, Tobey Maguire, Heather Graham, Michael Gandolfini, Cherry Jones, Gaz Choudhry, Ben Harper et surtout deux frenchies particulièrement appréciés aux Etats-Unis: Marion Cotillard et Tahar Rahim.

Sienna Miller à l'air d'avoir très chaud. Image: Apple

Le choix de l'anthologie n'est pas anodin dans la possibilité d'un tel casting. En effet, ce format qui permet d'avoir des épisodes ou des saisons dissociés les uns des autres permet souvent de s'offrir un casting trois étoiles. Pour le moment, aucun détail n’a été divulgué à propos des intrigues qui composeront les huit épisodes d’Extrapolations. Mais avec de telles stars et un sujet plus que jamais préoccupant, on peut difficilement douter de son succès qui semble aisément se ranger à côté de Year & Years, The Handmaid's Tale : La Servante écarlate et Black Mirror sur l'étagère des séries anxiogènes ou avec le film Don't Look Up.

Extrapolations sortira le vendredi 17 mars 2023 sur Apple TV+

