Laurent Lafitte jouera Bernard Tapie dans une nouvelle série Netflix. Image: Netflix

Les 10 séries à découvrir en 2023

Les plateformes vous attendent de pied ferme pour vous faire découvrir leur nouveauté. On fait un petit tour de table pour vous présenter les nouvelles productions.

Pour les sérivores, 2023 est un très beau cru. A commencer par les retours aux affaires de nombreuses séries: True Detective: Night Country (pour une 4e saison très attendue), The Crown (saison 6), Succession (saison 4), Severance (saison 2), Servant (saison 4), Ted Lasso (saison 3), Hunters (saison 2), Yellowjackets (saison 2) ou encore Shadow & Bone (saison 2) reviennent cette année.

Mais comme chaque nouvelle année, 2023 est aussi la diffusion de nouvelles créations qui vont assurément vous coller à votre canapé et vous amputer de nombreuses heures de sommeil - nourrir son insomnie, c'est si grisant. Trêve de bavardages, coup de projecteur sur les productions qui vont envoyer du lourd.

La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (Canal+)

La première série de Xavier Dolan pour lancer cette nouvelle année. Prévue pour le 23 janvier, la série du talentueux Québécois traite d'un secret de famille enfoui, dans les années 1990. Plus précisément, en octobre 1991, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier vont voir leur trio voler en éclats. Pourquoi? Un incident a bouleversé cette clique de potes inséparables.

The Last of Us (HBO)

C'est l'une des séries les plus attendues pour 2023. Agendée pour le 15 janvier, cette production HBO est adaptée d'un jeu vidéo. L'histoire traite d'un survivant incarné par Pedro Pascal dans un monde post-apocalyptique, vingt ans après la destruction de la civilisation. Sa mission est de sortir d'une zone de quarantaine une jeune fille de 14 ans (Bella Ramsey), peuplée de zombies. Comme un petit air de Walking Dead...

Liaison (Apple Tv+)

Apple Tv+ a pris son temps avant de proposer sa première création francophone. Liaison est un thriller d'espionnage porté par Vincent Cassel et Eva Green, qui explore les tensions sentimentales et professionnelles. Comme vous l'aurez compris, les deux bougres sont liés intimement.

Prévue le 24 février sur la plateforme, la série pensée par Virginie Brac (Engrenages) comptera également Gérard Lanvin, Stanislas Merhar et Irène Jacob.

The Consultant (Prime Video)

The Consultant, agendée pour le 24 février, est une adaptation du roman éponyme de Bentley Little. Christoph Waltz incarne un patron aux méthodes un brin excessives. Engagé en tant que consultant à la rescousse de la société CompWare à la suite d'une importante fusion, Regus Patoff (Waltz) commence peu à peu à prendre le pouvoir et diriger l’entreprise à sa guise.

Outre l'excellent Waltz, nous retrouvons notamment Nat Wolff pour lui donner la réplique, et à la baguette, Tony Basgallop, créateur de l'excellente série Servant sur Apple Tv+.

White House Plumbers (HBO)

Le scandale du Watergate vécu de l'intérieur, avec une bande joyeux lurons peu compétents qui ont mis à mal (et poussé à la démission) le Président Nixon. Ecrite et mise en scène par un trio de scénaristes de la série maintes fois primées Veep, White House Plumbers propose un parterre de cadors de la comédie américaine: Justin Theroux, Woody Harrelson, Domhnall Gleeson, Lena Headey, Kiernan Shipka. Tout ce beau monde est appelé à camper une satire qui sent bon, très bon - et prévue courant 2023.

Shrinking (Apple Tv+)

Avis aux amateurs d'humour noir, Shrinking est pour vous. Jason Segel, Harrison Ford, Bill Lawrence et Brett Goldstein sont à l'affiche de la nouvelle comédie estampillée Apple Tv+. Le premier nommé campera un thérapeute endeuillé qui n'a plus de filtre face à ses patients. Tous les clients (déboussolés) se retrouvent confrontés à un déballage de ressentiments. Une méthode frontale qui fera des dégâts sur ses clients et sur le thérapeute himself. Explosif.

Shrinking est prévue pour le 27 janvier.

Wonderman (Netflix)

Derrière ce titre anglophone se cache une biographie sur Bernard Tapie. Netflix a validé et va retracer la vie de l'ex-président de l'Olympique de Marseille, dans une veine romancée qui, comme expliqué par les deux créateurs Tristan Séguéla et Olivier Demangel, ne sera pas un récit à charge ou une glorification du personnage. Pour camper le fantasque industriel, décédé en octobre 2021, Laurent Lafitte s'y colle.

Wonderman est annoncée dans le courant 2023.

Masters of Air (Apple Tv+)

Dix ans! Il aura fallu tout ce temps au duo pour enfin produire cette minisérie sur la Huitième Air Force. Masters of Air retrace le destin de cet escadron spécialiste en bombardements, qui charbonnait dans les airs du Vieux Continent à la fin de la guerre.

Tom Hanks et Steven Spielberg terminent leur trilogie sur la Seconde Guerre mondiale, après Frères d'armes et The Pacific. Et si aucune date n'est encore arrêtée, avec des prévisions pour courant 2023, le casting compte dans ses rangs Callum Turner et la nouvelle star Austin Butler.

Grease: Rise of the Pink Ladies (Paramount+)

Pas de John Travolta et de feu Olivia Newton-John. Mais Grease fera peau neuve avec une diffusion le 7 avril 2023 d'une série musicale de dix épisodes qui se déroulera en 1954, soit quatre ans avant les événements du film culte. Grease, en format sériel, suivra la naissance du groupe des «Pink Ladies» (Rizzo, Jan, Marty et Frenchy) au lycée Rydell High.

Fatal Attraction (Paramount+)

Pour finir, un remake du film Liaison fatale d'Adrian Lyne, sorti en 1987. Derrière cette création pour Paramount+ étirée sur 6 épisodes, la showrunner Alexandra Cunningham a accédé à une grande popularité après Dirty John, diffusée sur Netflix. Elle a également créé la série Chance (Hulu), avec Hugh Laurie.

Et niveau casting, Michael Douglas et Glenn Close laissent leur place. Les nouveaux visages qui feront frémir les fadas de série sont Lizzy Caplan, Joshua Jackson et Amanda Peet. La série est prévue pour le 30 avril 2023.