Ce petit-déjeuner star d'Instagram cache un secret

Un bol de porridge avec des fruits frais: ce petit-déj' est considéré comme particulièrement nourrissant et rassasiant. Image: 500px

Longtemps associé aux petits-déjeuners écossais, le porridge est devenu incontournable dans le monde entier. Mais au fond, quelle différence existe-t-il entre le porridge, l’oatmeal ou les overnight oats? Voici ce qu’il faut savoir sur cette bouillie d’avoine devenue ultra tendance.

Dorothea Meadows / t-online

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Le porridge et les flocons d’avoine chauds, est-ce finalement la même chose? En réalité, oui. Ce repas à base d’avoine très populaire vient à l’origine d’Ecosse - et ce n’est pas un hasard. L’ingrédient principal de la recette classique du porridge est en effet le flocon d’avoine.

Or, l’avoine pousse particulièrement bien dans les climats froids et humides, typiques des Highlands écossais. Très tôt, cette céréale est donc devenue un aliment essentiel pour les agriculteurs et les bergers de la région. Ils en préparaient une bouillie nourrissante et ont rapidement découvert ses avantages: ce repas chaud rassasiait durablement et fournissait beaucoup d’énergie pour les travaux physiques dans les champs.

Un repas chaud pour les journées froides

Le porridge chaud faisait partie intégrante du quotidien de nombreuses familles ouvrières et paysannes écossaises, surtout au petit-déjeuner. Mais cette bouillie était aussi souvent consommée à midi, car elle se préparait rapidement. Dans la plupart des cas, il suffisait d’ajouter de l’eau chaude pour obtenir un repas prêt à être dégusté.

Pour varier un peu les plaisirs, on servait parfois du lait froid, de la crème ou du babeurre à côté. Il était fréquent d’y tremper la cuillère de porridge avant chaque bouchée. Le soir, cette préparation à base d’avoine apportait également une chaleur réconfortante pendant les froides journées des Highlands.

L’être humain consomme des bouillies à base de céréales - avoine ou orge, notamment - depuis plusieurs milliers d’années. Des découvertes archéologiques ont permis de retrouver des restes de porridge dans des pots vieux de 2500 à 5000 ans. Dès la préhistoire et l’Antiquité, les bouillies constituaient déjà un aliment de base. Les pommes de terre, elles, ne sont arrivées en Europe qu’au XVIe siècle grâce aux navigateurs espagnols venus d’Amérique du Sud, avant de devenir rapidement un aliment bon marché et très rassasiant.

En 2026, ce petit-déjeuner est plébiscité par les influenceurs fitness et les foodies sur Instagram. image: @ probiersmalvegan

En Ecosse, le porridge est d’ailleurs appelé «brochan». Ce mot vient du gaélique «brothchán». En anglais, cela correspond plus ou moins à «pottage», c’est-à-dire un plat mijoté dans une marmite. En allemand, le nom est beaucoup plus direct: «Haferbrei» décrit simplement une bouillie d’avoine. Aux Etats-Unis, le terme «oatmeal» s’est imposé - lui aussi pour désigner ce plat à base d’avoine. Il n’existe donc pas de réelle différence entre le porridge et l’oatmeal: il s’agit du même aliment.

Le congee: une bouillie de petit-déjeuner à base de riz

Aujourd’hui, le porridge ne se limite plus à l’Ecosse. Dans de nombreux pays, les bouillies chaudes font traditionnellement partie du petit-déjeuner. Avec le temps, de nombreuses variantes régionales ont vu le jour. En Asie, par exemple, le congee est très répandu. Il s’agit d’une sorte de porridge à base de riz. En Inde, beaucoup de personnes commencent la journée avec un plat salé: l’upma, une bouillie épicée à base de semoule. En Afrique du Sud, le motogo — préparé à partir de farine de maïs — est également très populaire.

Aujourd’hui, le porridge connaît également un succès grandissant en Suisse, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Les personnes véganes, celles qui ont peu de temps le matin ou celles qui aiment les petits-déjeuners variés apprécient particulièrement cette préparation chaude, réalisée avec du lait, une boisson végétale ou simplement de l’eau.

La différence entre le porridge classique et les overnight oats réside principalement dans la température. Alors que le porridge est cuit et prêt rapidement, les overnight oats se préparent sans cuisinière ni micro-ondes. Les flocons d’avoine gonflent pendant plusieurs heures - idéalement toute la nuit - dans un liquide, ce qui leur permet de développer pleinement leur goût.

Les types de flocons d’avoine

Les gros flocons d’avoine

Ce sont les flocons les plus classiques. Le grain d’avoine entier est nettoyé, séché puis aplati. Ces flocons restent relativement fermes et donnent davantage de texture au porridge, car ils absorbent les liquides plus lentement.

Les flocons fins

Pour cette variante, les grains d’avoine sont d’abord découpés en petits morceaux avant d’être aplatis. Ils absorbent donc les liquides plus rapidement et conviennent particulièrement bien aux porridges crémeux.

Les flocons fondants

Ces flocons très fins sont fabriqués à partir de farine complète d’avoine. Ils se dissolvent particulièrement vite dans les liquides, ce qui permet d’obtenir une bouillie très douce qui fond presque en bouche.

Le son d’avoine

Le son est fabriqué principalement à partir des couches extérieures du grain et du germe de l’avoine. Il contient donc particulièrement beaucoup de fibres et convient parfaitement à la préparation d’un porridge fin et rassasiant.

(traduit et adapté par mbr)