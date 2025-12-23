Afrogood a ouvert le 28 novembre à Lausanne et a attiré les foules. Nous avons testé. Image: watson

On a testé le «fast-food premium» qui buzz en Romandie

Afrogood a ouvert fin novembre à Lausanne. Le succès du restaurant a été tel que les fondateurs ont dû mettre un coup de frein afin de pouvoir suivre la cadence. Comment expliquer cet engouement fulgurant? Rencontre et dégustation.

Il est 11h30, mercredi 17 décembre, lorsqu'un premier client passe la porte du restaurant Afrogood à Lausanne, spécialisé dans la nourriture d'Afrique de l'Ouest. De nombreux autres suivront dans un joyeux va-et-vient. Durant la pause de midi, le service est rapide et efficace, «un fast-food premium», comme le décrit Peterson Nanje, l'un des trois fondateurs. Le soir en revanche, l'ambiance est plus détendue et propice à s'attabler.

Le restaurant lausannois compte vingt places assises. Image: watson

L'établissement a ouvert le 28 novembre et plusieurs publications ont été postées sur les réseaux sociaux pour attirer du monde. Mission accomplie: les gens faisaient la file dans la rue. Le revers de la médaille? «Nous étions débordés, il y avait trop de monde! Nous savions que ça allait plaire, mais pas autant ni aussi vite. C'est dingue», se souvient Willy Tahane, le chef cuisinier à l'origine du concept. Une réussite telle que le restaurant a été en rupture de stock et a dû fermer le temps de se réorganiser.

On vous montre: Les gens faisaient la file devant le restaurant. Image: Afrogood

Le bouche-à-oreille ne s'est toutefois pas cantonné aux frontières lausannoises: les gens sont venus de Fribourg, Vevey, Neuchâtel, Bulle ou encore Montreux. Peterson Nanje déclare, en souriant:

«Jusqu'à janvier, on va y aller tranquille et ne plus communiquer sur Instagram ou TikTok. On avance étape par étape» Peterson Nanje

Peterson Nanje, Willy Tahane et Signori Antonio, cofondateurs d'Afrogood Lausanne. Image: Afrogood

Aller jusqu'en France pour manger

Comment expliquer ce succès fulgurant? Pour Peterson Nanje, cela est dû au manque d'offre de nourriture issue d'Afrique de l'Ouest en Suisse romande:

«Il y a uniquement des lieux qui servent des plats éthiopiens et érythréens. Alors que les mets d'Afrique de l'Ouest sont les plus connus et sont ceux qui fonctionnent le mieux, toutes origines confondues.» Peterson Nanje

D'ailleurs, c'est pour combler ce manque qu'entre 2020 et 2024, Peterson Nanje et son meilleur ami Signori Antonio se déplaçaient de Lausanne jusqu'en France voisine et jusqu'à Genève pour manger dans les restaurants Afrogood de Willy Tahane. Au fur et à mesure des discussions, et suite à la fermeture des établissements français et genevois, les trois hommes ont décidé d'ouvrir à Lausanne.

«Si un restaurant est validé à Genève, il y a de grandes chances qu'il fonctionne aussi à Lausanne» Willy Tahane

Effectivement: ce mercredi midi, les tables sont presque toutes occupées et les clients qui ne s'asseyent pas prennent à l'emporter. Deux femmes sont installées derrière moi: «Je suis à l'affut des restaurants qui proposent des spécialités d'Afrique de l'Ouest à Lausanne», confie Swan, qui a découvert l'endroit sur les réseaux sociaux. Elle a commandé un mafé, un plat à base de pâte d'arachide, de tomates, de carottes et d'épices. Un peu plus loin, Sven, 20 ans, est lui aussi tombé sur une publication TikTok qui lui a donné envie de tester. Le verdict est unanime: c'est excellent!

Bon, trêve de bavardages:

«Il faut que tu goûtes! Tu vas tomber amoureuse de la nourriture» Me lancent Peterson Nanje et Willy Tahane

Ok, c'est parti!

Le plat viral sur TikTok

Je parcours le menu et apprends que l'une des propositions est devenue virale sur TikTok: le futu banane, des plantains et du manioc pilés accompagnés de bœuf et d'une sauce aux graines de palmier, oignons, tomates et épices (28 francs). Mon choix se porte évidemment là-dessus. En entrée, je goûte également un samoussa et deux pastels, des chaussons fourrés à la viande et au thon (10 francs pour 4 pièces). Je terminerai avec des beignets de farine en dessert (7 francs pour 7 pièces).

L'entrée: Le samoussa et les pastels servis avec une sauce verte au piment. Image: watson

Et le plat: Le futu banane, la star de TikTok. Image: watson

Allez, on goûte! Image: watson

Sans surprise – avez-vous déjà vu un restaurant médiocre où les clients se pressent à la porte –, tout est extrêmement bon. Mention spéciale pour le pastel fourré au thon, riche en saveurs et onctueux à souhait. Quant au plat qui affole TikTok? Le bœuf est tendre et s'effiloche facilement. La sauce, composée d'un mélange d'épices, est un régal – n'hésitez pas à rajouter du piment pour la relever. L'ensemble se marie à merveille avec la douceur du futu banane.

Les portions sont généreuses – si vous n'avez plus faim, vous pourrez sans autre emporter des restes pour plus tard. «Nous sommes encore en train d'expérimenter la carte et les quantités», rigole Peterson Nanje. «Nous essayons de proposer des plats plus légers que ce qui se fait traditionnellement, avec moins d'huile par exemple, pour s'adapter aux envies de la jeune génération.»

D'autres restaurants en Suisse ?

Outre ces adaptations, les trois Lausannois souhaitent ouvrir Afrogood ailleurs en Suisse, à Genève, Vevey ou encore Zurich. Mais cela est de la musique d'avenir. Pour l'instant, les gourmands et autres curieux devront se rendre en terres lausannoises. Après tout, Peterson Nanje et Signori Antonio ont bien fait le déplacement jusqu'en France. La faim justifie les moyens.

Afrogood, rue du Tunnel 14, 1005 Lausanne, est ouvert du mardi au samedi de 11H30 à 14H00 et de 18H30 à 22H30.