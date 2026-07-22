Vidéo: watson

Le visage de Vinicius intrigue tout le monde

Pour la première fois depuis la Coupe du monde, Vinicius Júnior est apparu méconnaissable en public. Le joueur du Real Madrid aurait-il subi une opération au visage? Pour les médias brésiliens, tout laisse à le penser.

Plus de «Divertissement»

L’équipe nationale brésilienne a connu une fin prématurée lors de la Coupe du monde, s’inclinant face à la Norvège le 5 juillet dernier. Depuis, le joueur Vinicius Júnior, ailier gauche au Real Madrid, n’était pas réapparu publiquement, du moins jusqu’à hier. La star brésilienne a été aperçue avec sa compagne, arborant un look totalement transformé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Après une Coupe du monde terminée prématurément face à la Norvège en huitième de finale, Vinicius Júnior a disparu quelque temps avant de réapparaître publiquement. La star brésilienne a été photographiée avec sa compagne Virginia Fonseca, et son visage est apparu transformé. En effet, si l'on en croit de nombreux commentaires sur la Toile, son menton ne serait plus du tout le même, et semble avoir été affiné.

Vini Jr, avant et après. Image: portalleodias

Selon le site d’information brésilien Portal Leo Dias, Vinicius Júnior aurait subi une génioplastie, soit une intervention chirurgicale au niveau du menton.

Cette opération, très prisée, permet d’harmoniser le profil en modifiant la forme ou la projection osseuse afin de mieux mettre en valeur les traits du visage. Bien entendu, cette explication est à prendre avec des pincettes et demande à être confirmée.

Pour finaliser son look, Vini, comme on le surnomme, a également laissé pousser sa barbe, transformant totalement le joueur que les amateurs de football admirent. Sur les réseaux sociaux, les fans sont déboussolés. Alors qu’une partie d’entre eux déplore cette hypothétique intervention esthétique, d’autres le soutiennent dans sa démarche.

De toute manière, son visage n’appartient qu’à lui.