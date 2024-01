Vidéo: watson

Ce papillon qui vit en Suisse a une tactique sournoise pour survivre

La nature est bien faite. La preuve avec ce papillon, qui, à son état de chenille, utilise un subterfuge qui lui assure le gîte et le couvert.

Il était une fois, un papillon pas tout à fait comme les autres. Un insecte qui n'a pas grand-chose d'exceptionnel si on s'attarde sur ses attributs physiques puisqu'il s'agit d'un petit papillon aux ailes bleues pour les mâles et marrons pour les femelles. Ils partagent des motifs communs sur le dessous de leurs ailes, de couleur brun clair avec des points noirs. Son nom: l'Azuré des mouillères.

Ce papillon n'a rien d'exotique puisque on le trouve d'ailleurs chez nous, principalement dans les Alpes et le massif du Jura.

Voici où l'observer: Image: lepido.ch

Ce qui rend cet insecte si fascinant, c'est sa mesquinerie. En effet, son petit truc à lui, c'est que pour devenir adulte, il est capable de se faire passer pour une fourmi, et d'être élevé par elles pendant des mois. Bien que squatter une fourmilière puisse sembler une solution de facilité pour nous autres humains, il s'avère que l'Azuré des mouillères a plutôt des prédispositions à se compliquer la vie.

« Vous n'auriez pas vu des gentianes par hasard ? » Image: wikipédia

A commencer par le fait qu'il ne peut naître que dans une fleur de gentiane — et aucune autre, la chenille ne se nourrissant que de celle-ci. Dix jours après que son œuf a éclos, la petite chenille se laisser tomber au sol. A partir de là, elle va émettre des phéromones semblables à celles des larves de fourmis en espérant qu'une fourmilière se trouve dans le coin. Autant dire que la présence de fourmis aux alentours n'est pas garantie et que sa survie ne tient plus qu'à un fil. En effet, l'Azuré des mouillères est myrmécophile, c'est-à-dire qu'il dépend des fourmis pour son développement.

Si par chance, une fourmi passe par là, elle sera sensible aux phéromones et pensera alors qu'une larve du couvain s'est perdue dehors. Elle va donc la rapatrier dans la fourmilière et la ranger avec les autres larves. Ensuite, notre petite chenille vivra sa meilleure vie durant tout l'hiver, logée et nourrie par ses généreux hôtes.

Voici la larve à l'état de squatteuse. Image: wikipédia

Pendant des mois, la chenille va grandir tout en continuant à émettre les mêmes phéromones. Avec ce totem d'immunité, elle est toujours considérée comme faisant partie de la fourmilière. Elle peut ainsi passer jusqu'à deux ans au frais de la princesse, si le climat est mauvais ou si elle ne grandit pas assez. Cette incroyable tactique a d'ailleurs été filmée à l'intérieur d'une fourmilière par la championne du documentaire animalier qu'est la BBC, comme vous pouvez le voir dans la vidéo.

Comme toute chenille, son destin va être de prendre la forme d'une chrysalide au sein de la fourmilière pour se transformer en papillon. Durant cette phase, l'insecte fait toujours illusion grâce aux phéromones. C'est lorsque l'Azuré des mouillères est prête à sortir que sa vie va devenir «un escape game». En effet, au stade de papillon, l'émission de phéromones s'arrête. Bien que la chenille ait pu être logée, nourrie et blanchie pendant des mois, le papillon est désormais vu comme un intrus et un ennemi par toute la colonie.

Le papillon va devoir s'exfiltrer très rapidement de la fourmilière au risque de finir en charpie. Une fois libre, il volera dans les environs à la recherche d'une gentiane qui lui permettra à son tour de pondre ses œufs, et le cycle pourra recommencer. Ainsi, comme le disait si bien le professeur Ian Malcom dans Jurassic Park:

«La vie trouve toujours son chemin»

