Peter Claffey interprète le rôle principal du chevalier Ser Duncan. Source: Steffan Hill

La nouvelle série «Game of Thrones» mise sur une recette inédite

La nouvelle série dérivée de «Game of Thrones» tente de séduire un large public, mais d’une manière différente de l’originale.

Steven Sowa / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Un nouveau spin-off de Game of Thrones fait ses débuts sur HBO max: la série A Knight of the Seven Kingdoms («Un chevalier des sept couronnes») est également issue de l'imagination du créateur George R. R. Martin — et pourtant, elle pourrait difficilement être plus différente de l'épopée des dragons.

Le premier épisode est disponible dès aujourd'hui, ce lundi 19 janvier 2026, sur la plateforme de streaming HBO Max. La suite de cette saison initiale sera dévoilée au rythme d'un épisode par semaine.

Bien que l'intrigue se déroule à nouveau à Westeros, environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones, les similitudes s'arrêtent là.

Les six épisodes relatant les aventures du chevalier Ser Duncan le Grand et de son écuyer l'Œuf sont basés sur la trilogie de Martin, Le Chevalier Errant, et racontent une histoire moins spectaculaire et plus pleine d'humour — sans armées de zombies, sans intrigues parallèles tentaculaires ni constellations de personnages illisibles.

«C’est un récit initiatique sur un homme qui essaie de comprendre comment obtenir ce qu’il veut», confie l’acteur britannique Sam Spruell. Celui-ci incarne le prince Maekar Targaryen, un descendant de la célèbre famille des maîtres des dragons qui est au centre du premier spin-off, House of the Dragon.

«La série suit son parcours alors qu’il tente de décoder un monde dont les valeurs s’opposent aux siennes», poursuit Spruell.

«Il incarne donc une sorte de force héroïque qui apprend qu’il doit atteindre ses objectifs par d’autres moyens que ceux qu’il avait imaginés au départ.» Sam Spruell.

En tant que simple chevalier, Ser Duncan est à peine pris au sérieux par les autres protagonistes dans les premiers épisodes. Pourtant, Duncan finit par s'imposer: avec sa taille imposante de près de deux mètres, il dépasse presque tous les autres chevaliers de son temps — et il l'emporte grâce à sa ténacité et sa persévérance.

Loin des intrigues politiques habituelles, la série racontera les aventures du chevalier Dunk (Peter Claffey) et de son écuyer nommé Egg (Dexter Sol Ansell). Image: HBO

Sam Spruell est certain que ce type d'histoire arrive exactement au bon moment, car elle peut être riche d'enseignements dans un monde plein d'instabilité.

«Nos dirigeants actuels nous laissent tomber, et je pense que cette série nous rappelle peut-être, dans son essence politique, que chaque individu peut faire la différence.»

Pour que l'ensemble ne soit pas trop sombre, les créateurs ont intégré l'écuyer Egg à l'intrigue. Il apporte de la légèreté et des moments de gaieté. Il est incarné par le jeune acteur de onze ans, Dexter Sol Ansell.

Ce dernier avait neuf ans lors de ses premiers pas devant la caméra pour A Knight of the Seven Kingdoms. Il se confie lors de l'avant-première mondiale:

«Je n’ai peur de rien!» Dexter Sol Ansell

De l'action lors d'un tournoi, sans l'aspect horrifique

Dexter Sol Ansell, désormais âgé de 11 ans, a confessé à la presse ne rien connaître de l'univers de Game of Thrones ou de House of the Dragon. La raison est simple: ses parents jugent ces séries trop matures pour lui. «Ils m’ont dit d’attendre mes 14 ans», s’amuse le jeune acteur.

Sa propre série, A Knight of the Seven Kingdoms, se veut cependant bien plus accessible. Ici, point de monstres ni de créatures terrifiantes; le spectacle mise avant tout sur le réalisme brut d'un tournoi de chevalerie.

Le travail sur la série lui a beaucoup appris, confie Ansell, particulièrement l'humilité:

«Sois juste gentil avec tout le monde, de l’acteur principal à celui qui ramasse le crottin de cheval. Tout le monde a travaillé aussi dur que toi.»

Le jeune espoir britannique envisage son avenir de star de série avec sérénité: «Peu m’importe ce que les autres pensent de moi.» Il souhaite continuer à travailler comme acteur à l’avenir. «Ou comme showrunner. Ce serait sûrement passionnant. Peut-être qu’un jour j’écrirai l’un de ces scénarios», s’amuse-t-il.

Le célèbre auteur George R. R. Martin a participé à la série en tant que co-créateur et producteur exécutif. Celle-ci débutera le 19 janvier sur le service de streaming HBO Max. Un épisode de la première saison sera diffusé chaque semaine.

A Knight of the Seven Kingdoms | bande-annonce 👇