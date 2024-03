C'est sous la forme de deux bandes-annonces pour le prix d'une, une noire et une verte, que la série se montre avant sa diffusion. Un choix marketing audacieux pour symboliser cette guerre de clan qui oppose la dynastie Targaryen et ses dragons à la famille Hightower. Comme en témoignent ces visuels promotionnels, tout le monde va devoir choisir son camp.

Une guerre pour le Trône de Fer qui va mettre le continent de Westeros à feu et à sang, comme le montrent les images des deux bandes-annonces respectives diffusées par HBO et leur plateforme de streaming Max.

«House of the Dragon» est de retour 🔥

House of the Dragon est de retour le 17 juin avec la diffusion de la très attendue saison deux. Une fournée d'épisodes qui s'annonce enflammée tant la série nous avait laissé sur une rivalité explosive entre les maisons Targaryen et Hightower. D'un côté, la reine Rhaenyra souhaitant récupérer son héritage légitime et de l'autre, Alicent Hightower, qui veut maintenir la couronne sur la tête de son fils Aegon, fils aîné du défunt Roi Viserys.

Dans cette saison deux de House of the Dragon, il va falloir choisir son camp.

Dans cette saison deux de House of the Dragon, il va falloir choisir son camp. Image: HBO

