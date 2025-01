Votre fidèle serviteur Spider-Man raconte comment Peter Parker est devenu Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel. Image: Marvel

Spider-Man revient à ses origines

Spider-Man se réinvente dans une série animée rafraîchissante sur Disney+, rendant hommage aux bandes dessinées des années 1960, époque à laquelle le personnage est né.

Après avoir exploré le multivers au cinéma, Spider-Man se réinvente dans une série animée rafraîchissante sur Disney+, hommage aux comics (BD américaines) des années 1960 et nouvelle illustration du potentiel inépuisable de l'homme-araignée.

Comptant dix épisodes pour sa première saison, Votre fidèle serviteur Spider-Man est produite par Marvel Animation, à l'origine notamment de X-MEN'97, succès de l'année 2024.

Vidéo: youtube

On y suit les premiers pas de Peter Parker – lycéen doué en sciences et maladroit – devenu super-héros arachnéen. Mais le monde dans lequel il évolue est différent des derniers films en prise de vues réelles de la franchise incarnée par Tom Holland depuis 2017. Cette nouvelle relecture survient aussi après Spider-Man: New generation, oscarisé en 2019, et sa suite Spider-Man : across The Spider-Verse, deux longs-métrages d'animation encensés par la critique.

De quoi mettre la pression à son créateur? «Oui, beaucoup», concède en riant Jeff Trammel, scénariste et producteur exécutif de la série de Disney+.

«C'est certainement intimidant, mais il y a tellement de Spider-Man géniaux et tant de choses dont on peut s'inspirer que cela m'a poussé à vouloir faire en sorte que le nôtre ait l'air encore plus unique et frais.

Pouvoir apporter notre propre touche à un personnage adoré, que tout le monde connaît, en jouant avec son univers offre des possibilités illimitées».

Jeff Trammel

La série se distingue ainsi des adaptations précédentes en faisant notamment de Norman Osborn, connu comme le Bouffon vert et l'un des pires ennemis de Spider-Man, le mentor du tisseur. Aucune trace, en outre, de Mary-Jane ou Gwen Stacy, les grands amours du héros.

Au risque de déstabiliser les fans? «Je pense que les gens qui prendront le temps de regarder la série verront que les choses que l'on aime chez Spider-Man sont bien là. Et ce n'est pas parce que certaines sont absentes qu'elles n'apparaîtront pas plus tard» répond Jeff Trammell.

Produite en 3D avec un rendu 2D, la série s'inspire du style du dessinateur Steve Ditko, qui a co-créé Spider-Man avec Stan Lee en 1962, et de son successeur John Romita Senior, selon Jeff Trammell. Daredevil, un autre super-héros Marvel, y fait une apparition à point nommé avant le lancement, début mars sur Disney+, de sa série en prise de vues réelles Daredevil: born again.



(afp)