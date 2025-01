Cette bague géante a rendu les réseaux hystériques. images. getty

Zendaya et Tom Holland sont fiancés

Zendaya et Tom Holland ont prévu d'unir officiellement leurs destins! Le couple le plus secret d'Hollywood vient d'annoncer ses fiançailles de la plus glamour des façons - sur le tapis rouge des Golden Globes. Les coulisses d'une demande très intime.

Malgré le déluge de paillettes, de bijoux clinquants et de discours larmoyants qui ont étreint les Golden Globes ce lundi, c'est bien un caillou qui a retenu toute l'attention des internautes: celui qui trônait à l'annulaire gauche de Zendaya. Et pour cause, auront noté de petits curieux, cette grosse bague n'était pas citée dans le communiqué Bulgari qui détaillait les bijoux de la chanteuse.

La bague en question. Image: FilmMagic

En outre, c'est le seul bijou que la star ait gardé tout au long de la soirée. Mais alors, est-ce que cela signifie que Tom et Zendaya sont passés à l'étape supérieure?

«Oui», affirme TMZ, s'appuyant sur des sources proches du couple. La star de Spider-Man avait soigneusement préparé sa demande en s'agenouillant devant sa bien-aimée. Tout s'est passé entre Noël et Nouvel An, dans un cadre très intime: l'une des maisons familiales de Zendaya aux Etats-Unis. Les deux tourtereaux étaient alors en tête à tête, sans la famille.

Le jeune homme de 28 ans, fidèle à son tempérament discret, n'a pas choisi une option extravagante, avec feux d'artifice et déclarations en grande pompe.

En revanche, selon TMZ, Tom n'a pas lésiné sur les dépenses quant à la bague:

«Le diamant est ENORME» tmz

Selon Vogue, il s'agirait d'une bague signée Jessica McCormack, une «gourou de la joaillerie» adoubée par de nombreuses stars, de Zoé Kravitz à Victoria Beckham. Vogue décrit la «babiole» comme un diamant solitaire de 5 carats taille coussin imaginé dans un style géorgien et serti sur une bague en or jaune 18 carats.

Une experte sollicitée par le magazine Hello! estime le prix du bijou entre 350 000 et 450 000 euros, selon «si le diamant est naturel ou développé en laboratoire».

«S’il s’agit bien d’une bague de fiançailles, son design discret suggère que le couple a mis l’accent sur la qualité plutôt que sur l’ostentatoire» Propos de la joaillière Laura Taylor auprès de Hello!

Aucune date fixe

2025 devrait donc être l'année où toutes les promesses se concrétisent pour ce couple qui est l'un des plus appréciés d'Hollywood. Cependant, il semblerait que la cérémonie ne soit pas encore planifiée. «Les deux acteurs ont tous les deux beaucoup de projets et d'engagements à Hollywood à venir, donc on nous dit qu'il faudra un peu de temps avant qu'ils ne se lancent dans la planification du mariage», écrit TMZ. Pour rappel, Tom renfile le costume de Spider-Man pour un quatrième volet attendu en 2026.

Tom et Zendaya ont commencé à sortir ensemble en 2021, plusieurs années après s'être rencontrés sur le tournage de Spider-Man: Homecoming. Tom Holland, peu à l'aise avec la célébrité, semble penser à fonder son cocon depuis un moment; il a récemment fait sensation dans une interview menée par le magazine Men's Health. L'acteur de 29 ans y a notamment confié qu'il comptait bien mettre un terme à sa carrière le jour où il aurait des enfants. «Quand j'aurai des enfants, vous ne me verrez plus dans des films. Je disparaîtrai de la surface de la Terre», a-t-il notamment déclaré. Pari tenu?