Daredevil: Born Again se montre enfin dans une bande-annonce

Matt Murdock (Charlie Cox) est de retour pour distribuer des pains, sept ans après sa troisième saison. Image: disney

«Daredevil» montre enfin à quoi ressemble son retour sur Disney+

La bande-annonce de Daredevil: Born Again vient bousculer les internets à quelques semaines de sa sortie en streaming sur Disney+.

Fer de lance des séries estampillées Marvel et produite par Netflix en 2015, Daredevil s’est forgé une solide réputation grâce à son scénario mature et à sa violence pleinement assumée. Un héros qui n’évoluait pas seul sur la plateforme, puisque pas moins de six séries formaient un univers partagé: Daredevil, The Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et la série chorale The Defenders.

Marvel appartenant à Disney, ce partenariat avec Netflix a pris fin avec le lancement de Disney+. Les six séries ont ainsi été annulées en 2018, parfois sans réelle conclusion pour certaines, avant de passer d’une plateforme à l’autre, laissant les spectateurs avec un petit goût d'inachevé.

Il aura donc fallu attendre sept longues années pour revoir l’avocat Matt Murdock (Charlie Cox) endosser son costume de justicier dans le canon de l’univers cinématographique Marvel. On avait notamment pu le voir faire son entrée dans le MCU avec un caméo dans Spider-Man: No Way Home en 2021. La série n'est en rien un reboot et marque le retour de la plupart des personnages, dont Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) en principal antagoniste et Frank Castle (Jon Bernthal), alias le Punisher.

Marvel et Disney avaient juré de conserver toute la noirceur et la violence qui faisaient le sel de la série, une des rares productions Marvel à être classée TV-MA aux États-Unis, c’est-à-dire inappropriée pour les moins de 17 ans. À en juger par cette première bande-annonce qui multiplie les membres brisés et les gerbes de sang, la promesse semble avoir été tenue. La série est prévue pour le 5 mars prochain.

L'homme sans peur

Daredevil: Born Again nous ramène une fois de plus dans le quartier de Hell's Kitchen, à New York, une ville désormais sous le contrôle du Caïd Wilson Fisk qui en est devenu maire. L’avocat aveugle Matt Murdock (Charlie Cox) tente dorénavant de rétablir la justice par des moyens légaux plutôt qu’avec ses poings, comme lorsqu’il revêtait le célèbre costume rouge de Daredevil. La série marque le retour de nombreux visages familiers, notamment ses associés Foggy (Elden Henson) et Karen (Deborah Ann Woll). On peut apercevoir également Bullseye (Wilson Bethel), le grand méchant de la précédente saison. Par ailleurs, un nouveau personnage issu des comics, le Tigre Blanc, fait une apparition furtive.

Prévue le 4 mars au Etats-Unis, la série sera disponible le lendemain en Europe. Image: Disney

Disney+ joue l’une de ses plus grosses cartes avec Daredevil: Born Again, l’une des séries les plus attendues de la plateforme. Ses deux principales licences, Star Wars et Marvel, montrent des signes d’essoufflement depuis plusieurs mois, et le retour de ce super-héros particulièrement apprécié pourrait bien être le succès dont le service de streaming a cruellement besoin.

Dardevil: Born Again sera disponible le 4 mars sur Disney+.