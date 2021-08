Un nouveau date? Voici 9 conseils de sexe (🚹) selon Reddit

Divertissement

Sexualité

Un nouveau date? Voici 9 conseils de sexe (đźšą) selon Reddit



shutterstock

Un nouveau date? Voici 9 conseils de sexe (đźšą) selon Reddit

Un utilisateur de Reddit a demandé aux hommes les meilleures astuces pour une nuit follement agitée. Voici un petit florilège qui peut être utile.

Eamonn Flaherty Eamonn Flaherty Suivez-moi Se désabonner

Ne changez rien!

Chaque personne est différente mais il y a une chose qui vous aidera la plupart du temps... Lorsque vous sentez que vous avez touché dans le mille en vous basant sur la réaction de votre partenaire, luttez contre l'envie d'aller plus vite ou plus fort et continuez à faire exactement la même chose. -Whatchacheaptentshows

tenor

Les jouets sont...

Les toys sont vos amis, pas vos rivaux. -Blackfire68

tenor

Continuez Ă chatouiller les bijoux

Lorsque vous goûtez à la corne d'abondance pour la première fois, vous avez inévitablement des poils dans la bouche. Ne les recrachez pas: ça casse l'ambiance. Débarrassez-vous-en plutôt à l'intérieur de la cuisse de l'autre pour les enlever de votre langue. -BloodandSpit

tenor

La critique constructive

Si votre partenaire vous donne des conseils pendant l'expérience, ne le prenez pas mal. Ce n'est pas une attaque contre vos compétences, mais un moyen de rendre l'interaction plus agréable pour vous deux. -theshrexpert

tenor

C-O-M-M-U-N-I-C-A-T-I-O-N

Ne restez pas silencieux. Faites-lui savoir que vous aimez ça. Complimentez l'autre sur différentes parties de son corps. -Exodusblyk

tenor

Un peu d'hygiène

Les gars, après un rapport anal, lavez votre matos, ou vous risquez d'attraper une méchante infection urinaire ou de la prostate. -Dodecahedrus

tenor

L'ambiance est essentielle

Créez une ambiance. La musique peut être très importante. Pensez à des chansons qui vous excitent un peu. Faites abstraction du reste pour vous concentrer sur l'autre et être vraiment présent. Et pensez à laver vos draps. Personne n'a envie de faire ça sur un lit sale. -Nobilisultima

tenor

Utilisez un coussin

Placez stratégiquement un coussin sous votre partenaire. Le coussin change l'angle de la stimulation et vous verrez, feux d'artifice. -Dapoorv

tenor

Ne jamais citer ses sources

Ne dites pas Ă votre partenaire que vous avez appris vos mouvements dans un fil de discussion Reddit. -Kalibabka

tenor

WTF? 👇

Le conseil le plus important 👇

Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» A Fribourg, la sauce secrète de ce sandwich est si bonne qu'on la boit Link zum Artikel The Rock balance à son tour ses habitudes en matière d’hygiène Link zum Artikel Ce chien à trois pattes fait semblant d'être mort sur les selfies Link zum Artikel 23 trucs qu’on ne trouve qu’en Nouvelle-Zélande Link zum Artikel