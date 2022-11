23 trucs si inutiles qu'ils en deviennent indispensables

Il n'y a rien sur Internet qui n'existe pas. Il y a même des choses dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les gens les achètent. Il n'y a qu'une seule explication possible: c'est tellement inutile que ça en devient cool.

Aujourd'hui, pour honorer le Black Friday, on vous propose 23 trucs si inutiles qu'ils en deviennent des must-have.

Tremblez Apple!

Pour les «au cas où»

Regardez, vous pouvez même l'emmener en rando.

Louis Vuitton peut aller se rhabiller.

A votre avis, c'est quoi?

La réponse ici:

Du plaisir pour toute la famille.

Avec de nombreuses utilisations.

Pourquoi avoir une simple pince à pâtes quand on peut avoir une pasta monsters?

Vous pensez que ces gants sont parfaits pour votre costume de Wolverine?

C'est possible, mais en réalité, ils ont un objectif différent:

Comme les crayons gris sont encore très populaires...

Pour accompagner votre taille-crayons, la gomme:

Cela fera certainement un sujet de conversation dans votre quartier.

Si vous ne saviez pas que vous aviez besoin d'un cornichon yodel, c'est cadeau!

C'est pas complètement cadeau. Il est à vendre sur le site Amazon.

Vous pensez qu'on a survendu le produit? La vidéo va vous convaincre.

Ce n'est n'importe quel souffleur de feuilles, c'est soi-disant le plus petit souffleur de feuilles du monde.

Regardez comme c'est à la fois cool et inutile.

Pour égayer votre appartement.

Plutôt que de scroller sur Instagram...

Il y a des gens pour qui ça détend. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Et si vous préférez un objet plus abstrait mais tout aussi satisfaisant... ta-da!

On n'a pas trouvé de véritable utilité à ce truc, mais finalement, qu'est-ce que l'utile?

LSD, quand tu nous tiens.

Il y a d'autres versions...

... ils n'ont oublié personne.

Livre de coloriage pour adultes:

Voici une sélection d'images:

Parce qu'une fois de plus, on ne sait jamais!

Un accessoire qui ira parfaitement avec l'accessoire numéro 2.

Ce coussin, pour changer des motifs ethniques chics H&M.

D'une grande élégance.

Si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est normal.

C'est une corde à sauter... sans corde.

Pour tous ceux qui détestent leur animal de compagnie.

Il y a même trois tailles différentes.

C'est probablement une blague... enfin, on espère.

Renforcez plutôt le lien avec votre animal de compagnie.

N'est-ce pas extraordinaire? 😅

Plus de shopping sur l'internet mondial?

(smi)

On continue dans les trucs inutiles (mais chers)

1 / 21 Des idées de cadeaux de Noël chers et inutiles

Manger des zizis à Lausanne, c'est possible: