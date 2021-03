Divertissement

Comment être un meilleur paresseux



5 astuces pour optimiser votre paresse

On est tous un peu flemmard au fond de nous, mais voici cinq trucs pour avoir encore moins à lever le petit doigt.

Le lave-vaisselle

Une fois la vaisselle propre, ne la débarrassez surtout pas! Ranger les assiettes et les couverts dans des placards? Un véritable fardeau. Ne soyez pas cette personne👇.

La version longue Image: Shutterstock

L'astuce de flemmard: utilisez les assiettes et les couverts au fur et à mesure. Une fois sales, vous les mettez dans l'évier. Lorsque le lave-vaisselle est vide, cela signifie que l’évier est plein. Vous n’avez plus qu’à tout transférer en évitant un passage par la case placard. Et je vous vois venir les rageux qui n'ont pas de lave-vaiselle, j'ai aussi une solution pour vous 👇.

La version optimisée Image: twitter

Si vous avez des enfants, exploitez-les. Image: Shutterstock

Le vernis à ongles

C ’est (bientôt) le printemps, vous avez envie d'avoir de jolis pieds mais vous lancer dans une pédicure complète, ça vous tue.

La version longue Image: shutterstock

L'astuce de flemmard: posez du vernis uniquement sur le premier et le deuxième orteils. Vous allez gagner un temps précieux! Car nous sommes tous mortels, et chaque seconde compte. Le seul souci, c'est qu'il faut porter une paire de chaussures moches👇.

La version optimisée Image: reddit

Le changement d'heure

Changer l’heure du four ou de l’horloge murale? Et en plus, deux fois par an? Trop dur.

La version longue Image: Shutterstock

L'astuce de flemmard: pour ne pas s’emmêler les pinceaux, il suffit de mettre un post-it ou de scotcher une feuille sur le mur qui dit s'il y a une heure de plus ou de moins. En plus, vous n'aurez plus besoin de vous posez cette question ô combien importante: «on gagne ou on perd une heure?»

La version optimisée Image: imgur

La machine à café

«ll est sept heures du matin, faut s'réveiller, ah, j'ai sommeil!» C’est tous les jours la même chanson. Vous devez traîner votre carcasse jusqu’à la cuisine, allumer la machine à café et attendre dans le noir qu'elle chauffe (temps réel: 30 secondes, temps ressenti: 8 heures).

La version longue Image: Shutterstock

L’astuce: ce n’est pas vous qui allez à la machine à café, c’est la machine à café qui vient à vous. Posez-la sur votre table de nuit, vous n'aurez qu'à tendre le bras le matin et boire votre breuvage dans votre lit tout en scrollant sur Instagram, un oeil fermé. Concernant la tasse sale, se référer au point 1.

La version optimisée Image: shutterstock

Le rouleau de PQ

Vous êtes aux toilettes, vous avez terminé le rouleau de PQ mais comme vous êtes quelqu’un de bien, vous recyclez le papier. Or, la poubelle à cet effet est certainement dans la cuisine… très loin donc.

La version longue Image: Shutterstock

L’astuce de flemmard: maximiser vos déplacements en laissant le rouleau de papier toilette dans les WC et en le fourrant de chaque rouleau vide. Gain de temps et gain de place dans votre poubelle à papier, donc moins d’énergie perdue à descendre la poubelle. CQFD.

La version optimisée Image: reddit

