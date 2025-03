L’iPhone confond les mots «raciste» et «Trump»: on a testé

«On oublie tout, il n'y a plus de classes sociales, plus de chef, plus d'ouvrier (...), on se donne plein d'amour tous ensemble»

Fête de la transgression et de l'inversion, où le travestissement tient une grande place, le carnaval s'amuse désormais à brouiller les frontières entre l'homme et l'animal. Cette année, pour la deuxième fois, un championnat du cri du grisard, ou bébé goéland, est organisé pour les enfants de 4 à 12 ans.

Evénement off de la bande de Dunkerque, lancé par un restaurateur, le championnat du cri de la mouette est devenu l'un des temps forts du carnaval, qui s'étend dans la région sur plus de trois mois, de mi-janvier à fin avril. Le carnaval de Dunkerque puise ses racines au XVIIe siècle, dans les fêtes qui précédaient le départ des pêcheurs pour de longs et rudes mois au large de l'Islande.

Plumes de faisan sur la tête et costume de corsaire avec un jabot en dentelles, Moumoune, 42 ans, fait partie de la dizaine de candidats sélectionnés par les organisateurs pour la finale de ce championnat dimanche, en lancement de la bande de Dunkerque, l'un des défilés de carnaval les plus célèbres du nord de la France.

Faut-il courir acheter le nouvel IPhone 16e? On a testé

Le nouvel iPhone d'entrée de gamme est arrivé. Apple fait ses adieux au bouton d'accueil. Le nouvel iPhone 16e est plus grand, plus rapide - et plus cher.

Pendant des années, l'iPhone SE a été l'underdog de l'univers Apple - petit, familier et étonnamment puissant. Alors que les produits phares coûteux devenaient de plus en plus grands, le SE restait la dernière option pour les fans du design classique de l'iPhone: un bouton d'accueil, un boîtier maniable et un prix qui rendait un téléphone Apple accessible au plus grand nombre.