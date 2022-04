L'acteur vient d'annoncer qu'il mettait fin à sa carrière. buena vista

Sondage

Quel est le meilleur film de Bruce Willis? Dites-nous tout!

L'acteur vient d'annoncer qu'il mettait fin à sa carrière. Il laisse derrière lui plus de 100 films. Mais quel est le meilleur? Participez à notre sondage!

Bruce Willis a joué dans plus de 100 films et il est l'un des plus grands héros d'action du cinéma américain. L'acteur a annoncé ce mercredi 30 mars qu'il prenait sa retraite car il est atteint du syndrome d’aphasie, un trouble du langage.

Il est donc temps de revenir sur sa carrière.

Les films sont classés chronologiquement par année, du plus ancien au plus récent.

Comme tous les films dans lesquels il a participé ne peuvent pas être représentés ici, nous avons fait une sélection.

Les films dans lesquels il n'a joué qu'un petit rôle ou dans lesquels il a fait une apparition (comme dans Ocean's 12) ne sont pas représentés ici.

Nous publierons les résultats dans un prochain article.

C'est parti!

Die Hard (1988)

Image: youtube

Comment évaluez-vous ce film? Probablement le meilleur de sa carrière (big up à Hans Gruber.) Pas mal, mais j’ai préféré le 2.

Die Hard 2 (1990)

Image: youtube

Comment évaluez-vous ce film? Génial, je viens de le dire. Pas d’accord, le méchant est mieux dans le 1.

La mort vous va si bien (1992)

Image: youtube

Comment évaluez-vous ce film? Ce film est lunaire, j'adore. Trop bizarre pour moi.

Pulp Fiction (1994)

Image: youtube

Comment évaluez-vous ce film? Un chef d'œuvre! Bon, mais Bruce Willis n’a pas un rôle très important.

L’armée des 12 singes (1995)

Comment évaluez-vous ce film? Génial! En plus, il y a Brad Pitt dedans. Mon préféré c’est toujours Die Hard 1.

Die Hard 3 - Une journée en enfer (1995)

Comment évaluez-vous ce film? Le meilleur Die Hard! Mais j’ai toujours pas compris le truc des galons d’eau. Jacques a dit: c’est Die Hard 1 le meilleur!

Dernier Recours (1996)

Comment évaluez-vous ce film? Pouh la la! Un grand classique! L’ambiance far west pendant la prohibition, j’ai pas accroché.

Le chacal (1997)

Comment évaluez-vous ce film? Bruce Willis dans le rôle d’un tueur au sang froid, brillant! Bruce Willis ne peut pas être méchant, c’est John McClane!

Code Mercury (1998)

Image: HD1

Comment évaluez-vous ce film? Magistral! L’intrigue est folle en plus. Un peu pénible le Simon.

Le cinquième élément (1997)

Image: youtube

Comment évaluez-vous ce film? Il est tellement green Bruce Willis dans ce film! Je valide. Il est pas mal mais ça ne vaut pas Die Hard 1.

Armageddon (1998)

Image: youtube

Comment évaluez-vous ce film? Je l’adore dans ce film, on voit qu’il vieillit et c’est stylé. C’est pas une grande réussite.

Le sixième sens (1999)

Comment évaluez-vous ce film? Meilleur film d’horreur de tous les temps. Le twist final est dingue. Je préfère quand Bruce Willis est en débardeur comme dans Die Hard 1, par exemple.

Incassable (2000)

Comment évaluez-vous ce film? Trop cool de voir Bruce Willis en super-héros! Mais il joue déjà un super-héros dans Die Hard 1!

Sin City (2005)

Comment évaluez-vous ce film? Très bon film, Bruce Willis est grandiose. Pfff, tout est en noir, blanc et rouge, c'est chiant.

Looper (2012)

Image: youtube

Comment évaluez-vous ce film? Trop cool! Vraiment divertissant. On sent que c’est le début de la fin pour Bruce.

Et maintenant, rendez-vous dans les commentaires pour balancer votre film préféré avec Bruce Willis!

