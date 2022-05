Traduit et adapté de l'allemand sia

Toutefois, aucune information précise n'a fuité sur l'intrigue ou le casting. La présence de Jennifer Grey a été confirmée, mais nous ne savons pas encore si elle reprendra le rôle de Baby. Nous ne connaissons pas non plus de date de sortie éventuelle.

Le dernier remake de ce classique est sorti en 2017 où Abigail Breslin a joué le rôle de Baby . Et Nicole Scherzinger, chanteuse du groupe à succès The Pussycat Dolls, avait également joué dans le film.

Ce n'est pas la première tentative des studios de relancer la romance dansante entre Baby et Castle:

Patrick Swayze et Jennifer Grey dans Dirty Dancing .

Patrick Swayze et Jennifer Grey dans Dirty Dancing . image: Concorde Home Entertainment

Dirty Dancing: on a une bonne (ou une mauvaise) nouvelle pour les fans

35 ans après et des scènes devenues cultes, le film Dirty Dancing aura une suite. L'annonce a été faite par les studios Lionsgate au CinemaCon de Las Vegas, l'événement phare du cinéma américain. Mais est-ce une bonne idée?

