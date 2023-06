Qui de Kovu, Luna, Kamo ou Sanka a gagné le concours? watson

Vous avez voté pour le chien de la rédac, mais il y a eu triche!

La semaine dernière, à l'occasion du Dog Office Day, on vous a demandé quel était le chien le plus chou de la rédaction de watson et vous avez été sans surprise.

Avertissement⚠️: même si la personne en charge de ce sondage fait partie des propriétaires de l'un des chiens (Sanka, pour ne pas le citer) elle est restée complètement objective et impartiale pour écrire cet article.

Vendredi 23 juin, c'était le Dog Office Day, la journée «Emmenez votre chien au travail» créée aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, chez watson, nous sommes quatre à prendre notre toutou au bureau. Et même si chaque chien est accueilli d'un «Oooh! Coucou toi!» par les membres de la rédaction, on s'est demandé qui était vraiment le chouchou des lecteurs... vous donc.

Vous avez voté et voici les résultats:

Luna, la croisée épagneul de Münster - berger australien a gagné haut la main en raflant 40% des votes. Mais on a clairement influencé les votes en mettant une photo de Luna bébé alors qu'elle est aujourd'hui adulte (et donc beaucoup moins chou).

Elle ne ressemble plus à ça si jamais...

... Bon ok, elle est toujours aussi chou.

Forcément, si j'avais mis une photo de Sanka bébé, les choses se seraient passées différemment. Il y a donc eu triche!

Bah oui, avec ça, je gagnais haut la main.

Non seulement, c'est Luna qui a été sacré chien le plus chou de la rédac de watson, mais en plus, c'est Kamo le dalmatien, le chien le plus antipathique, qui est monté sur la seconde marche du podium suivi par Kovu.

Sanka est arrivé dernier!!! Regardez, vous lui avez fait de la peine:

J'ai presque envie de relancer un sondage, mais on va m'accuser de ne pas respecter la démocratie. Ce que je peux faire par contre, c'est faire un sondage pour savoir s'il faut refaire un sondage.

Pensez-vous qu'il faille refaire un sondage avec des photos de chaque chien bébé? Ouiiii! Refaisons un sondage avec des photos de chaque chien bébé! Non, c'est Luna qui gagnerait de toute façon. Non, tu nous soules avec ton Sanka. Sors de ton tunnel. Le débat est clos.

Sanka restera le seul chien de la rédaction à avoir eu le droit à sa chronique:

Vidéo: watson

