Anisha gagne la Star Ac' et la réaction de ses camarades est «inadmissible»

Samedi, lors de la finale de la Star Academy, Anisha a été sacrée grande gagnante. Sauf que les autres élèves ont eu de la peine à cacher leur déception. Un comportement pointé du doigt par les téléspectateurs sur Twitter.

Diffusée sur TF1 ce samedi 26 novembre, la finale de la Star Academy a donné Anisha grande gagnante de cette dixième saison. Durant la soirée, les quatre finalistes, Louis, Enola, Anisha et Léa ont chacun tenté de prouver qu'ils méritaient de gagner les 100'000 euros et le contrat avec un grand label. Ils ont chanté en solo, en duo et en battle à quatre.

Après un premier vote des téléspectateurs, c'est Louis et Léa qui ont été éliminés, et ce, malgré les prestations en demi-teinte d'Enola avec Nolwenn Leroy et d'Anisha avec Soprano.

En deuxième partie d'émission, Robbie Williams, parrain de la saison, a annoncé Anisha gagnante. La jeune femme de 22 ans n'a pas volé sa victoire puisqu'elle remporte cette saison avec 57% des voix.

Au moment où elle a entendu son nom, Anisha s'est écroulée par terre. Les onze autres élèves ont rejoint leurs camarades sur scène. Sauf que peu d'entre eux se sont dirigés vers Anisha.

«On en parle que les élèves sont directement allés chez Enola? Y a que Ahcène qui a couru chez Anisha» Un internaute sur Twitter

A l'écran, on voit Louis se ruer sur Enola, son acolyte depuis le début de l'aventure, imité par Léa, Tiana et Paola. Il n'y a qu'Amisse et Ahcène qui ont enlacé en premier la gagnante.

Une séquence qui n'a pas plu aux téléspectateurs, qui ont exprimé leur mécontentement sur Twitter.

Nombreux étaient les internautes à voir un manque de respect envers Anisha, mais ils étaient nombreux également à ne pas comprendre cette victoire.

La dernière polémique de la Star Ac'

