Voici à quoi ressemble la nouvelle brique de construction technologique de Lego. Image: Lego

Cette nouveauté Lego va totalement bouleverser votre façon de jouer

Lego lance la «brique intelligente», un élément de construction qui utilise le son, la lumière et la reconnaissance des formes pour rendre le jeu encore plus interactif.

Lego, l'entreprise danoise de jouets incontournable, a dévoilé un nouveau type de brique de construction interactive au salon CES, le plus grand salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Baptisée Lego Smart Brick, cette brique est équipée d’un haut-parleur, de lumières LED et d’une puce permettant de reconnaître et d’interagir avec d’autres briques et figurines embarquant cette technologie.

«Cette brique de construction intelligente, avec ses capteurs et ses figurines, est l'une des évolutions les plus importantes du système Lego depuis l'introduction de la minifigurine Lego en 1978» Julia Goldin, directrice des produits et du marketing du groupe Lego

Des briques avec des puces

La «brique intelligente» fonctionne avec un petit processeur de 4,1 millimètres, une batterie rechargeable ainsi que des capteurs de lumière et de mouvement. Cette puce intégrée permet de détecter la distance et l’orientation des autres briques interactives à proximité. Elle intègre également un petit haut-parleur, un accéléromètre et une lumière LED.

Des balises NFC peuvent être ajoutées à la brique. Image: keystone

Le bloc de construction reconnaît également les figurines ou les capteurs spéciaux équipés d'«étiquettes intelligentes» situés à proximité. Par exemple, si vous placez une figurine sur un véhicule, le bloc réagit par un son ou une lumière appropriée.

Star Wars à l'honneur

Livrée dans un set Star Wars, la brique comprend notamment un mini haut-parleur et des capteurs. Image: Lego

Les «Smart Bricks» devraient sortir en mars 2026. Ceux-ci seront mis à l’honneur au sein de trois sets Star Wars disponibles dès le lancement, dont un chasseur X-Wing qui réagit aux mouvements de vol par des effets sonores.

Lego proposera également des minifigurines interactives, notamment un Chewbacca qui pousse son rugissement de Wookiee si caractéristique lorsqu’on l’approche d’une brique interactive. Lego n’a pas encore communiqué le prix de ces jouets interactifs.

Un jeu interactif sans écran

Avec ses briques et figurines interactives, Lego adopte une approche stratégique qui, pour une fois, ne se limite pas à transposer le numérique sur un écran. Les «Smart Bricks» ne remplacent pas les briques de construction traditionnelles, mais enrichissent l'expérience de jeu physique.

Vidéo: extern / rest

Tom Donaldson, responsable du Creative Play Lab chez Lego Group, a déclaré que le lancement de la gamme Lego Smart Play allie créativité, technologie et narration pour rendre la création d'univers et d'histoires encore plus passionnante, le tout en restant éloigné d'un écran. «Nous sommes convaincus d'établir une nouvelle norme en matière d'expériences interactives et imaginatives.»