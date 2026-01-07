faible neige-4°
DE | FR
burger
Divertissement
Technologie

Lego présente Smart Play, une brique électronique révolutionnaire

Voici à quoi ressemble la nouvelle brique de construction technologique de Lego.
Voici à quoi ressemble la nouvelle brique de construction technologique de Lego.Image: Lego

Cette nouveauté Lego va totalement bouleverser votre façon de jouer

Lego lance la «brique intelligente», un élément de construction qui utilise le son, la lumière et la reconnaissance des formes pour rendre le jeu encore plus interactif.
07.01.2026, 20:4907.01.2026, 20:49
Un article de
t-online

Lego, l'entreprise danoise de jouets incontournable, a dévoilé un nouveau type de brique de construction interactive au salon CES, le plus grand salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Baptisée Lego Smart Brick, cette brique est équipée d’un haut-parleur, de lumières LED et d’une puce permettant de reconnaître et d’interagir avec d’autres briques et figurines embarquant cette technologie.

«Cette brique de construction intelligente, avec ses capteurs et ses figurines, est l'une des évolutions les plus importantes du système Lego depuis l'introduction de la minifigurine Lego en 1978»
Julia Goldin, directrice des produits et du marketing du groupe Lego

Des briques avec des puces

La «brique intelligente» fonctionne avec un petit processeur de 4,1 millimètres, une batterie rechargeable ainsi que des capteurs de lumière et de mouvement. Cette puce intégrée permet de détecter la distance et l’orientation des autres briques interactives à proximité. Elle intègre également un petit haut-parleur, un accéléromètre et une lumière LED.

A LEGO smart brick is held during a LEGO news conference ahead of the CES tech show Monday, Jan. 5, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Abbie Parr) Gadget Show LEGO
Des balises NFC peuvent être ajoutées à la brique.Image: keystone

Le bloc de construction reconnaît également les figurines ou les capteurs spéciaux équipés d'«étiquettes intelligentes» situés à proximité. Par exemple, si vous placez une figurine sur un véhicule, le bloc réagit par un son ou une lumière appropriée.

Star Wars à l'honneur

Les « Smart Bricks » devraient sortir en mars 2026. Trois sets Star Wars seront disponibles dès le lancements.
Livrée dans un set Star Wars, la brique comprend notamment un mini haut-parleur et des capteurs.Image: Lego

Les «Smart Bricks» devraient sortir en mars 2026. Ceux-ci seront mis à l’honneur au sein de trois sets Star Wars disponibles dès le lancement, dont un chasseur X-Wing qui réagit aux mouvements de vol par des effets sonores.

Lego proposera également des minifigurines interactives, notamment un Chewbacca qui pousse son rugissement de Wookiee si caractéristique lorsqu’on l’approche d’une brique interactive. Lego n’a pas encore communiqué le prix de ces jouets interactifs.

Le sabre de Dark Vador a été vendu: vous ne devinerez jamais combien

Un jeu interactif sans écran

Avec ses briques et figurines interactives, Lego adopte une approche stratégique qui, pour une fois, ne se limite pas à transposer le numérique sur un écran. Les «Smart Bricks» ne remplacent pas les briques de construction traditionnelles, mais enrichissent l'expérience de jeu physique.

Vidéo: extern / rest

Tom Donaldson, responsable du Creative Play Lab chez Lego Group, a déclaré que le lancement de la gamme Lego Smart Play allie créativité, technologie et narration pour rendre la création d'univers et d'histoires encore plus passionnante, le tout en restant éloigné d'un écran. «Nous sommes convaincus d'établir une nouvelle norme en matière d'expériences interactives et imaginatives.»

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Deux hommes ont escaladé la tour de Collégiale de Berne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un dernier épisode de Stranger Things? La rumeur enfle
Alors que la saison 5, annoncée depuis des mois comme le clap de fin de la saga Netflix, s’est officiellement conclue avec huit épisodes (et un final moelleux et nul), une rumeur enfle sur les internets: un épisode 9 «secret», avec une «vraie fin», serait prêt à sortir le 7 janvier. On vous explique.
Depuis quelques jours, un parfum de complot flotte au-dessus de Hawkins. La fin de la saison 5 de Stranger Things à peine digérée, ou plutôt mal digérée tant elle était dégoulinante de mièvrerie, une partie des fans refuse catégoriquement d’y croire.
L’article