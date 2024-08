Ils avaient une mission... ils ont échoué

Vous connaissez probablement la phrase: «You had one job!» Cela veut dire que des personnes à qui on a confié une tache simple n'ont pas réussi à la remplir.

Et forcément, ça donne des photos marrantes sur un thread Twitter. Voici les meilleures:

Patron, j'ai installé la anse!

Patron, j'ai installé la cuvette!

Patron, j'ai installé le robinet!

Patron, j'ai installé la pub!

Patron, j'ai installé la télé!

Bah quoi patron, c'est de l'art!

Patron, avec cette barrière, les chiens ne passeront pas!

Patron, j'ai installé l'évier!

Moi je suis mon propre patron et oups!

Patron, il faut les ouvrir un à la fois!

Bah patron, aujourd'hui les gens sont Gender Fluid, non?

Patron, j'ai installé les lampes!

Patron, les murs peuvent être dangereux!

Patron, j'ai installé l'urinoir!

Patron, j'ai installé la poignée!

Patron... pardon.

Patron, j'ai mis le PQ!

Patron, j'ai installé la porte!

Patron, j'ai installé l'évacuation de l'eau!

Patron, j'ai installé les balançoires!

Patron, ça change!

