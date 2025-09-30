Avez-vous ri aujourd'hui? Alors, il était temps! Image: reddit/watson

23 fails pour vous faire oublier que le week-end est encore loin

C'est mardi, c'est l'heure des fails! Voici les meilleurs échecs qu'Internet nous a offerts cette semaine.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Place aux erreurs insolentes et aux moments de qualité hilarants! Car cette semaine, Internet nous a encore offert de précieuses blagues.

Ne perdons pas de temps, c'est partiiiii!

Bien sûr, nous commençons par le petit-déjeuner.

Si mignon et petit, mais si professionnel que c'est presque une victoire.

C'est agréable de voir que le karma existe aussi dans le monde des chats.

Récemment, en faisant mes devoirs:

(Le plus bel échec de la semaine.)

Il va falloir transplaner.

Ou peut-être cherchait-il la voie 9 3/4...

L'automne, cette belle saison...

Il va bien, il va bien.

Vous êtes installé confortablement, ...

...mais soudain, vous vous souvenez que vous êtes propriétaire d'un chat.

Il est peut-être superstitieux

Nous ne rions pas des enfants mignons.

Voici quelques photos supplémentaires...

C'est vous le fail si vous voyez des choses qui n'existent pas...

Ce n'est qu'une jambe.

Dans la catégorie populaire «Hihi Penis».

Un travail de merde?

Un bel exemple de conception mal pensée:

Le pet magique.

La pizza de la semaine, édition Hanna Montana

[S'il vous plaît, tuez-moi .]

Si personne ne le remarque, c'est un win, non?

Extrait de la section «Imagination vs. Réalité»:

J'ai demandé un gâteau d'anniversaire avec une peinture au sucre. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un dessin horrible.

Bonjour.

Récemment sur Google Street View:

Le pont était plus haut la semaine dernière, je jure, patron.

Juste une impression 3D rapide de la dernière partie de pêche...

Oups, nous n’avons pas encore eu de «Tatouage de la semaine»!

Old mais sexy:

La punition du soir:

Eeeeet...

... CiiiaoooOOOOOoooooo!

Bonus-Win

Les bons amis ou collègues valent leur pesant d'or. <3

Nous vous souhaitons la même chose.