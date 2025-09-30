brouillard
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

C'est mardi, c'est l'heure des fails!

C&#039;est mardi, c&#039;est l&#039;heure des fails! Voici les meilleurs échecs qu&#039;Internet nous a offerts cette semaine.
Avez-vous ri aujourd'hui? Alors, il était temps!Image: reddit/watson

23 fails pour vous faire oublier que le week-end est encore loin

C'est mardi, c'est l'heure des fails! Voici les meilleurs échecs qu'Internet nous a offerts cette semaine.
30.09.2025, 05:3330.09.2025, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Place aux erreurs insolentes et aux moments de qualité hilarants! Car cette semaine, Internet nous a encore offert de précieuses blagues.

Ne perdons pas de temps, c'est partiiiii!

Bien sûr, nous commençons par le petit-déjeuner.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Si mignon et petit, mais si professionnel que c'est presque une victoire.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'est agréable de voir que le karma existe aussi dans le monde des chats.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Récemment, en faisant mes devoirs:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Le plus bel échec de la semaine.)

Il va falloir transplaner.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ou peut-être cherchait-il la voie 9 3/4...

L'automne, cette belle saison...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il va bien, il va bien.

Vous êtes installé confortablement, ...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...mais soudain, vous vous souvenez que vous êtes propriétaire d'un chat.

Il est peut-être superstitieux

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous ne rions pas des enfants mignons.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici quelques photos supplémentaires...

C'est vous le fail si vous voyez des choses qui n'existent pas...

Die lustigsten Fails der Woche: Optische Täuschung
Image: reddit

Ce n'est qu'une jambe.

Dans la catégorie populaire «Hihi Penis».

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Un travail de merde?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Un bel exemple de conception mal pensée:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Le pet magique.

La pizza de la semaine, édition Hanna Montana

Die lustigsten Fails der Woche: Hannah Montana Pizza
Image: instagram

[S'il vous plaît, tuez-moi .]

Image

Si personne ne le remarque, c'est un win, non?

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Extrait de la section «Imagination vs. Réalité»:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

J'ai demandé un gâteau d'anniversaire avec une peinture au sucre. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un dessin horrible.

Bonjour.

Image

Récemment sur Google Street View:

Die lustigsten fails der Woche
Image: reddit

Le pont était plus haut la semaine dernière, je jure, patron.

Juste une impression 3D rapide de la dernière partie de pêche...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram
Image

Oups, nous n’avons pas encore eu de «Tatouage de la semaine»!

Die lustigsten Fails: Tattoo der Woche
Image: reddit

Old mais sexy:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La punition du soir:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gidf: instagram

... CiiiaoooOOOOOoooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Les bons amis ou collègues valent leur pesant d'or. <3

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous vous souhaitons la même chose.

«C'était merveilleux, mais c'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
<3
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
«L'été où je suis devenue jolie» n'est pas terminé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
On a vu la série qu'Apple a décidé de retirer par peur de la polémique
Elle était prévue le 26 septembre, mais dans un climat de tension après le meurtre de Charlie Kirk, The Savant est à présent repoussée. Notre avis sur une série qui fait tristement écho à l'actualité.
Les premières minutes montrent un homme cagoulé, s'exprimant face caméra et crachant un monologue qui transpire la haine. Les réseaux sociaux s'embrasent et une poignée d'influenceurs violents sortent du bois, ceux qui se tapissent dans les recoins sombres du virtuel pour nourrir des groupuscules aux intentions peu louables.
L’article