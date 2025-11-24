Vidéo: watson

Ça va vous rendre nostalgiques

Victoria Beckham a fait revivre «Posh Spice» le temps d'une matinée, aux côtés de son fils Cruz et de son chéri David. Un moment volé et partagé sur les réseaux sociaux qui a séduit les internautes.

Voilà maintenant deux décennies que Victoria Beckham a délaissé sa carrière musicale pour s’investir pleinement dans le monde de la mode. Mais si le temps passe, les souvenirs restent: cette semaine, la businesswoman est redevenue la Spice Girl d’antan, le temps d’une chanson.

Sur Instagram, Victoria a partagé une vidéo d’elle avec son plus jeune fils, Cruz Beckham, âgé de 20 ans. Emmitouflée dans des couvertures sur le canapé, son fils assis en face d’elle — elle au chant, lui à la guitare — ils ont repris ensemble Viva Forever des Spice Girls. Un morceau sortit en 1997 sur l’iconique Spiceworld, le deuxième album du groupe.

Vers la fin de la séquence, on découvre que c'est David Beckham, 50 ans, le père de Cruz et époux de Victoria, qui est derrière la caméra. On l'entend même tenter d'imiter la voix de Mel C dans tous ses aigus pendant le refrain final, ce qui a évidemment fait rire Victoria. «Désolé d'avoir tout gâché», a d'ailleurs commenté la légende du football sur Instagram.

Cette vidéo a suscité de nombreuses réactions chez les fans de Victoria Beckham et des Spice Girls, qui ont unanimement salué cette reprise. «On t’aime Victoria, tu seras toujours notre Posh Spice!» ou «Voir Victoria chanter à nouveau sa plus belle chanson, c’est juste incroyable» peut-on lire sous la publication. Mais c'est surtout un commentaire qui n'a laissé personne indifférent, celui de Melanie Chisholm, son ancienne partenaire qui incarnait «Sporty Spice »dans le groupe:

«J'adore ❤️

Comment prendre de l'avance sur les répétitions 😉»

Melanie C, @melanieCmusic instagram

On ne sait pas si ces mots sous-entendent une nouvelle tournée: le groupe s’était produit pour la dernière fois lors d’une tournée anniversaire en 2018. Le trentième anniversaire du groupe approchant, il se pourrait bien qu’une surprise soit au bout du fil. Mais pour l’instant, le secret demeure.

Cruz Beckam fait de la musique

Cruz Beckam est issu d'une fratrie composée de sa soeur Harper (14 ans) et ses frères Romeo James (23 ans), ancien footballeur et mannequin, et Brooklyn (26). Le jeune homme est passé de la photographie à la cuisine sans trop de succès. Devenu musicien, ce jeune artiste de 20 ans a récemment fait ses débuts avec deux singles, Optics et Lick The Toad, donnant une série de petits concerts, faisant la fierté de ses parents sur les réseaux sociaux.



Quand votre maman publie une story sur Instagram pour dire à quel point elle est fière de vous. Instagram: @victoriabeckham

Entre les documentaires Netflix sur David et Victoria, un possible retour du groupe iconique, et les frasques de leurs «nepo-babies», il est certain que la dynastie Beckham n’a pas fini de fasciner.