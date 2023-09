19 images subliminales qui vous forceront à plisser les yeux

Si les messages subliminaux vous fatiguent, il est temps de reposer vos pupilles avec une petite séance d'hypnose. Toujours au moyen de l'intelligence artificielle, toujours guidé par l'illusion d'optique, un outil permet désormais d'imaginer des illustrations habillées de cercles. C'est apaisant, addictif et, forcément, c'est rapidement devenu viral. Plusieurs artistes se sont littéralement jetés sur ce nouveau joujou, à l'instar de MrUgleh sur Twitter ou M. C. Escher.

Oui, il y en a des plus simples que d'autres.

Si rien n'est réel, c'est parfois bluffant. Si la peinture ou la musique s'autorisent depuis longtemps à nous offrir des messages cachés, la puissance de l'intelligence artificielle pourrait inspirer plus d'un publicitaire. (Spoiler: Nike par exemple?)

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux se retrouvent engorgés d'images d'un tout nouveau genre. Et le principe est simple: une illustration de prime abord banale, nous délivre peu à peu un message subliminal, à mesure que l'on éloigne nos pupilles de l'écran. Pour les plus chanceux d'entre nous, il suffit parfois de plisser les yeux.

Mais il se passe quoi dans les métros?

L'«effet Tube Girl», vous connaissez? Il s'agit d'une tendance TikTok qui pourrait bien ruiner la sérénité de vos voyages en métro. Le trend s'étend désormais aux bus, avions, trains, et à tout ce qui a des roues. On vous explique.

Avez-vous déjà repéré une nuée de jeunes - et moins jeunes -qui se filment dans le métro, leurs écouteurs calés dans les oreilles, et qui entament une chorégraphie endiablée - mais silencieuse, bluetooth oblige - tout en agitant leurs cheveux comme s'il n'y avait pas de lendemain? Fuyez vite! Vous êtes tombé nez à nez avec de nouvelles victimes de l'effet «Tube Girl», du nom de la tiktokeuse qui a lancé cette charmante et (presque) nouvelle tendance.