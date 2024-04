21 fails pour un début de semaine (encore) plus drôle

Non, on ne va pas vous aider pas à traduire. Il y a Google translate pour faire le sale boulot! :)

Cette actrice a-t-elle vraiment mangé un cœur cru pour son mariage?

Anya Taylor-Joy a surpris ses fans en postant sur Instagram une vidéo d'elle et de son mari croquant goulument dans ce qui semble être un cœur ensanglanté.

Il y a ceux qui veulent un Wedding Cake romantique et délicat et il y a ceux qui veulent un cœur ensanglanté bien gore. C'est le cas de l'actrice Anya Taylor-Joy, révélée grâce à son rôle dans la série Netflix Le Jeu de la Dame. L'actrice s'est mariée avec le musicien Malcolm McRae en avril 2022 à la Nouvelle-Orléans et la grande fête s'est tenue en octobre 2023 à Venise. Le couple a tenu à ce que la cérémonie reste la plus secrète possible. Pas de photos sur les réseaux sociaux et pas d'article dans Vogue Weddings.