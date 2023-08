17 personnes qui ont définitivement du plaisir à travailler 🤣

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

On a testé le jeu dont les hackers russes ont voulu nous priver

Stalker 2 et Cat Quest: Pirates of the Purribean sont les deux jeux vidéo que nous avons pu tester lors de la Gamescom 2023.

Comme vous le savez, depuis le début du conflit qui sévit en Ukraine, la sortie de Stalker 2 n’est plus d’actualité. Prévu à la base pour 2022, le titre a été repoussé pour finalement ne plus donner aucune nouvelle. En effet, depuis le début du conflit, l'éditeur ployait sous les attaques des pirates de Moscou. En juin encore, de nombreux fichiers du jeu avaient fuité après une attaque. Aujourd'hui, nous voici à la Gamescom 2023. Et nous avons eu la chance d’enfin poser nos mains sur ce nouvel opus du mythique jeu ukrainien. Un moment fort en nostalgie pour la plupart d’entre nous. Voici donc notre premier ressenti et les détails sur notre démo.