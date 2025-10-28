Voici les meilleurs mèmes de la semaine. Image: instagram/watson

Bonjour, bons Fails!

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end 🤩

Quel beau temps maussade! C'est justement la météo idéale pour regarder des échecs ensemble. Les mèmes et images amusants qui vont suivre vous remonteront le moral.

Ne perdons pas de temps, allons-y!

Entrez, entrez, ça commence déjà 📣

C'est vraiment la fête aujourd'hui

Le climax de la flemme (et de l'efficacité) (et de l'habileté):

Le prix du Père du mois est décerné à...

Le bébé va bien, mais chut, ne dites rien à maman.

Un super tutoriel coiffure: les bigoudis!

Dosez un peu avec la laque.

Aïe, ça fait mal!

(Les chiens ont une très bonne compréhension des gens....sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit.)

Doucement, doucement...

Le chat dramatique de la semaine:

On fait du sport aujourd'hui?

Des choses qui n'arrivent que le mardi:

Breaking News: un chat tombe dans le plus vieux piège du monde

Hihi.

Et maintenant, quelques images...

Qui peut trouver l’erreur dans cette belle publicité?

Il y en a probablement même plusieurs.

Le titre de la semaine:

C'est ce qui se passe en cas de rupture.

Que diriez-vous d'une pizza Minions? Le «avant»:

Back to reality:

Voilà une situation très épineuse

Pas de jeux de ballon!

Un citoyen d'Essex s'est brièvement réjoui d'une publicité douteuse

Les chats sont si aventureux...de vrais traîtres!

Voici Nico, notre chat. Ce n'est PAS notre maison.

Il nous fallait encore LE tatouage de la semaine...

Le deuxième «L» de «until» a dû être particulièrement douloureux.

«Tout est accessible, désormais, patron!»

Un classique, mais on ne s'en lassera jamais...

Juste un shooting sexy...

Eeeet...(il nous fallait un ralenti sur celui-là)

... CiaooooOOOOOOoooo!!!!

Promis, personne n'a été blessé.

Bonus-Win

C'est l'élue!