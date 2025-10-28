assez ensoleillé
Storypics

Voici les meilleurs mèmes de la semaine

Die lustigsten Fails der Woche in Bildern und Gifs
Voici les meilleurs mèmes de la semaine.Image: instagram/watson

Bonjour, bons Fails!

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
28.10.2025, 05:3228.10.2025, 05:32
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end 🤩

Quel beau temps maussade! C'est justement la météo idéale pour regarder des échecs ensemble. Les mèmes et images amusants qui vont suivre vous remonteront le moral.

Ne perdons pas de temps, allons-y!

Entrez, entrez, ça commence déjà 📣

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

C'est vraiment la fête aujourd'hui

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le climax de la flemme (et de l'efficacité) (et de l'habileté):

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le prix du Père du mois est décerné à...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le bébé va bien, mais chut, ne dites rien à maman.

Un super tutoriel coiffure: les bigoudis!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Dosez un peu avec la laque.

Aïe, ça fait mal!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Les chiens ont une très bonne compréhension des gens....sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit.)

Doucement, doucement...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le chat dramatique de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On fait du sport aujourd'hui?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Des choses qui n'arrivent que le mardi:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Breaking News: un chat tombe dans le plus vieux piège du monde

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Hihi.

Et maintenant, quelques images...

Qui peut trouver l’erreur dans cette belle publicité?

Die lustigsten Fails der Woche: Selfiestick
Image: imgur

Il y en a probablement même plusieurs.

Le titre de la semaine:

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

C'est ce qui se passe en cas de rupture.

Que diriez-vous d'une pizza Minions? Le «avant»:

Die lustigsten Fails der Woche: Pizza Minion
Image: instagram

Back to reality:

Surprise

Voilà une situation très épineuse

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Pas de jeux de ballon!

Un citoyen d'Essex s'est brièvement réjoui d'une publicité douteuse

Die lustigsten Fails der Woche: Essex und Kebab
Image: imgur

Les chats sont si aventureux...de vrais traîtres!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Voici Nico, notre chat. Ce n'est PAS notre maison.

Il nous fallait encore LE tatouage de la semaine...

Die lustigsten Fails: Tattoo der Woche
Image: reddit

Le deuxième «L» de «until» a dû être particulièrement douloureux.

«Tout est accessible, désormais, patron!»

Die lustigsten Fails der Woche: Treppe für Rollstuhl
Image: reddit

Un classique, mais on ne s'en lassera jamais...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Juste un shooting sexy...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeet...(il nous fallait un ralenti sur celui-là)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaooooOOOOOOoooo!!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Promis, personne n'a été blessé.

Bonus-Win

C'est l'élue!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
