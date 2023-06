Voici les pires pochettes d'albums de l'histoire de la musique

Plus de «Divertissement»

Les pochettes d'albums que vous allez voir sont si lunaires qu'on se demande quelle drogue les photographes et graphistes ont prise pour arriver à un tel résultat.

Les pochettes d'albums des quatre coins les plus sombres de l'histoire de la musique sont plus nombreuses qu'on ne pourrait le croire sur l'internet mondial. Vous avez rarement vu des choses aussi horribles.

Et c'est parti!

Malheureusement, ce n'est pas du second degré.

Les Allemands n'ont pas le monopole de la pochette moche. C'est un art international.

... Nous non plus.

Erkin, saltimbanque à Châtelet, accessoirement chanteur et fan de David Bowie.

Bonjour, non.

Oui, il y a une poupée ventriloque sur cette pochette et elle s'appelle Charlie.

Et maintenant un détour dans le sous-genre «horribles pochettes de disques de musique gospel des sixties et seventies», car là il y a de vraies perles, à commencer par ce bijou:

Le révérend Al à gauche et à droite c'est...?

Et maintenant, bienvenue dans le département «pénis hihi!»

Et comment était cette dernière nuit avec monsieur Kingsize?

Pourquoi??? On se le demande aussi monsieur Cock.

No comment.

Quelque chose me dit que c'est une pochette commandée sur Wish.

