Charlie est en finale avec son chef Paul Pairet.

«Bluffant»: ce candidat de Top Chef a retourné le cerveau du jury

Lors de la demi-finale sur M6, Charlie, concurrent redoutable, a imposé à ses deux camarades encore en lice un trompe-palais. Il fallait préparer un plat de viande sans viande et, surtout, en utilisant un produit de la mer.

Plus de «Divertissement»

Pas de viande, pas de fond de sauce, pas d'épices, et surtout: du poisson à la place de la bidoche. Charlie a complètement déstabilisé ses camarades ce mercredi 25 juin.

Comme le veut la tradition des demi-finales, les trois derniers candidats en lice pour le titre devaient proposer à leurs concurrents un thème imposé. Le poulain du chef Paul Pairet a démarré les hostilités avec un trompe-palais. Il fallait faire croire au jury qu'il mangeait un plat à base de viande alors qu'il s'agissait d'un plat poissonneux.

Dur. Sachant qu'ils n'avaient le droit d'assaisonner leur préparation qu'avec du sel et du poivre. Impossible, donc, de faire mariner un poisson comme une viande, par exemple.

Charlie, seul candidat de l'histoire de Top Chef à avoir commencé la saison avec un cou de canard mort pas cuit qu'aucun chef ne pouvait goûter, savait où il allait avec son histoire de plat viandeux sans viande.

«Je vais faire comme un boeuf Bourgignon, mais avec de la Saint-Jacques»

Une idée maline puisque la Saint-Jacques a peu ce goût iodé de la mer et en la déshydratant au four, il lui permettrait d'obtenir une chair filandreuse qui se rapprocherait du bœuf Bourguignon. Même Paul Pairet, chef trois étoiles, était impressionné par l'idée: «Je suis surpris par son intelligence culinaire», a-t-il confié à la caméra.

Du côté des deux autres candidats, c'est un peu moins la fête à la saucisse végane. Quentin, de la brigade de Glenn Viel, s'est lancé dans un plat similaire à celui de Charlie en lançant une blanquette de Saint-Jacques. Sauf qu'au lieu de sécher ses morceaux de coquillages, il les a cuits dans un jéroboam de beurre à la dernière minute.

Ainsi, le goût de la Saint-Jacques et sa texture ne pouvaient pas être modifiés et le jury composé pour cette première manche de Stéphanie Le Quellec, Hélène Darroze et Alexandre Gauthier, a tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas de viande. Or, le plat de Charlie les a éblouis. Les deux femmes se sont dites «bluffées» et tous ont eu du mal à reconnaître la Saint-Jacques.

Quant à Grégoire, troisième candidat repêché de la brigade cachée avec son chef Eric Frechon, il a préféré être dans le déni en proposant un tartare dans lequel il remplacerait le boeuf par du maquereau. Résultat, il a fait un tartare de poisson.

Un dessert avec des alliums

C'est au tour de Quentin de proposer son plat imposé: un dessert en trois textures avec de l'oignon blanc, de l'échalote et de l'ail, sachant qu'il fallait au moins une glace et que les fruits étaient interdits. Sauf que le protégé de Glenn Viel n'a jamais réalisé ce défi. Il se retrouve aveuglé comme ses deux autres camarades.

«Je maîtrise ce thème à 100% chef, je ne l'ai jamais fait»

A la dégustation, Quentin s'est bien défendu même si les chefs ont regretté un manque de texture. Charlie, un bélier sur chaque épreuve, a proposé une glace amande et ail, un financier, une crème pâtissière au mélilot et oignon confit, un caramel d’échalote et une échalote entière confite. Le montage de l'émission a montré que Quentin avait été battu sur sa propre épreuve sans dire pour autant par qui.

Une épreuve technique

Finalement est venu le tour de Grégoire, technicien avant tout. Et c'est sans surprise sur une épreuve dont il faut maîtriser la cuisson qu'il a challengé les candidats: œuf mollet et friand de Joël Robuchon. Il dit l'avoir réalisé des centaines de fois, le genre de confiance qu'on a déjà vu de par le passé dans Top Chef, et qui, généralement, aboutit sur rien de bon.

Malgré les avertissements d'Eric Frechon, Grégoire a surcuit son œuf. Une fois de plus, M6 a fait durer le suspense en ne révélant pas le gagnant de cette manche. Avant que les trois candidats découvrent le verdict pour savoir s'ils sont en finale, moment «sortez les violons» avec Quentin et Glenn Viel qui se mettent à pleurer d'émotion, car tous deux ont perdu des êtres chers.

Finalement, c'est Charlie et Quentin qui remportent cette demi-finale. Un duel apprécié des fans de l'émission qui, pour une fois, se montrent plutôt positifs sur Twitter (on n'a pas l'habitude de les voir satisfaits.)

Surtout que la semaine prochaine, lors de la finale, ce ne sont plus les bénévoles de la Croix-Rouge qui goûtent les menus, eux qui donnaient toujours un peu l'impression d'être là pour manger un steak purée. Pour la première fois, 30 chefs de renom ainsi que les inspecteurs du Guide Michelin départageront les finalistes, sans oublier les chefs de l'émission qui n'ont plus de candidats en compétition.

Rendez-vous jeudi prochain pour découvrir le résultat.

Les terribles illustrations des recettes vintage 1 / 35 Les terribles illustrations des recettes vintage