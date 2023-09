26 personnes qui ont remporté le jackpot 😍

Comment ça, vous n'y croyez pas? D'accord, nous allons vous prouver que cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et ce, sous forme de plusieurs victoires!

Jason Momoa, ses gros muscles et ses cheveux qui font des vagues sont de retour dans la première bande-annonce d'Aquaman et le Royaume perdu et il n'est pas là pour faire des bulles.

Souvenez-vous, durant cette décennie superhéroïque, Marvel remplissait les salles grâce à ses Avengers pendant que DC Comics enchaînait les fours suite à son Justice League catastrophique. En 2018, l'univers cinématographique DC n'était pas encore en phase terminale et sortait le «pas si mauvais» Aquaman, réalisé par James Wan. Un gros succès pour l'homme aquatique puisqu'il avait fait pleuvoir plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Cinq ans plus tard, après les monumentaux flops de The Flash et de l'inexistant Blue Beetle, le film est le dernier vestige du «DC Extended Universe» qui s'est tout de même érigé sur 14 films. Toujours mis en scène par James Wan, le film nous replonge donc une dernière fois dans les profondeurs sous-marines.