On a joué à «Battlefield 6» et ça pète dans tous les sens

Ça pète dans tous les sens

Le plus célèbre des jeux de guerre multijoueur est de retour avec Battlefield 6. Si la licence signe son grand come-back, elle a toutefois bien changé.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Battlefield 2042 a été un véritable crash dans la saga, une tromperie auprès de la communauté qui a transformé les mots d’amour en lettre de rupture. Pratiquement quatre ans après le fiasco, Electronic Arts sort toute son artillerie lourde pour nous proposer Battlefield 6. Un jeu conçu pour plaire à la communauté, mais aussi pour aller grappiller les autres amoureux de FPS.

Un titre vraiment prometteur qui m’a fait jouer quasiment 10 heures sans m’arrêter. Je tiens à vous préciser que la série Battlefield est celle que je porte le plus dans mon cœur lorsque l’on parle de FPS multijoueur. J’ai grandi avec elle depuis ses débuts avec 1942. Voici donc mon avis à chaud sur cette bêta qui n’a pas encore fermé ses portes.

Une prise en main instantanée

La bêta de Battlefield 6 propose pour le moment trois cartes. Une quatrième sera ajoutée d'ici à quelques jours. Si vous avez déjà fait vos armes sur la licence, vous ne serez pas dépaysés. Dans le cas contraire, n’ayez crainte, les menus sont simples et logiques et il y a des entraînements pour tout comprendre, avec des explications à chaque début de partie. Même constat pour la personnalisation de vos armes et classes.



Image: jvmag

Je note tout de même une interface un peu trop proche de celle de Battlefield 2042, bien que celle-ci soit très fonctionnelle. De manière générale, vous ne serez pas perdus, ce même si vous n’avez jamais pris en main un Battlefield de votre vie et c’est finalement le plus important.

Une vitesse de jeu un peu rapide

C’est un sujet qui fait énormément débat. Pour certains joueurs, la vitesse de jeu de Battlefield 6 est très bonne, pour d’autres, elle est trop rapide. Pour ma part, je ne la trouve pas choquante, à vrai dire, je suis même rassuré. Malgré tout, dans certaines situations, on sent bien que ce n’est pas cohérent. Un ennemi qui débarque dans votre périmètre et qui en 10 secondes peut tuer trois personnes en ayant pris le temps de réanimer deux de ses coéquipiers en effectuant plusieurs pirouettes? C'est non. Un défaut qui vient casser cette approche plus posée du champ de bataille.

Bon système de classes

Je ne vais pas me prononcer pour le moment de manière tranchée sur le système de classes. Actuellement, sur la bêta, vous pouvez choisir des serveurs sur lesquels les armes sont verrouillées ou des parties dans lesquelles vous pouvez tout mélanger. J’ai testé les deux et à vrai dire, rien ne me choque réellement. Je suis avant tout content de voir que Battlefield 6 laisse de côté le très mauvais système de spécialistes et que les développeurs écoutent la communauté. À terme, je pense qu’il faut laisser la possibilité aux gens de choisir.

Image: jvmag

En ce qui concerne les classes à proprement parler, je trouve les nouvelles idées plutôt bonnes. Je n’ai pas remarqué une classe plus avantageuse qu’une autre. Les joueuses et les joueurs jouent plutôt ce qui leur plait et ça se ressent. Je ne prends pas en compte ici les personnes qui ne sont pas à l’aise avec Battlefield et qui jouent par exemple «support» sans jamais soigner. Ces personnes se remarquent très vite, Battlefield 6 est un jeu qui pousse à la coopération, et sans une bonne escouade, vous n’êtes pas grand-chose.

En parlant de soin justement, un grand bravo à DICE pour avoir implémenté la mécanique qui permet de tirer des alliés par le col pour les mettre à l’abri.

Sensation et ambiance sonore

C’est un élément central du gameplay et il est plutôt réussi. Dans Battlefield 6 vous n’avez pas l’impression de tirer des popcorns. La grande majorité des armes ont un vrai recul, mais pas toutes. Le TTK ( pour «Time to kill» ou «temps pour tuer») est plutôt bien ajusté, mais certaines armes sont mieux loties que d’autres. Ces défauts sont surtout des ajustements pouvant être effectués au dernier moment.

Je suis séduit, les sons dans le jeu sont excellents, je vous conseille d’ailleurs d’activer dans les options, le mixage audio «Récit de Guerre». Avec ce paramètre de qualité, l'ambiance sonore renforce l’immersion. On sent les avions passer au-dessus de nos têtes, les balles qui nous frôlent, les débris dans une maison qui s’écroule… Un travail minutieux qui a son importance.

La destruction, la vraie

Battlefield 6 renoue avec la destruction des environnements. Les bâtiments s’effondrent, les façades s’écroulent, c’est très bien exécuté, quitte à sombrer parfois un peu trop dans l’abus. Néanmoins, le spectacle est totalement au rendez-vous. Notez tout de même que tout ne peut pas être détruit. Ce qui n'est évidemment pas grave, bien que cela impacte un peu l’immersion et les stratégies que vous pouvez essayer de mettre en place.

Image: Jvmag

Je ne sais pas où placer ce Battlefield 6 au sujet de la destruction. Certes, vous ne pouvez pas entièrement raser une carte comme dans les anciens jeux de la saga (hors 2042), mais tout est tellement dense, que c’est peut-être finalement un problème lié à la technicité.

Les cartes

Sans aller trop loin dans l’analyse, puisque, pour le moment, seules trois cartes se sont offertes à nous et que six autres sont prévues au lancement, je suis tout de même un peu mitigé. On sent que DICE et les autres studios ont souhaité mettre en avant dans la bêta les «petites» cartes pour attirer les joueurs des autres licences. Mais j’ai envie de croire que Battlefield 6 nous réserve des surprises. Un point que j’ai hâte de soulever à la sortie du jeu. Il me tarde aussi de voir à quel point le créateur de cartes proposé sera exploitable.

Les «moments Battlefield»

Le jeu propose ce qu’on appelle «des moments Battlefield». Des situations épiques qui se vivent en escouade, ou au détour d’une réussite personnelle, en passant par des séquences loufoques où rien ne semble coller à ce que l’on souhaite faire. Ces moments sont aussi des rires et croyez-moi, vous allez en avoir. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la saga Battlefield propose avant tout un immense bac à sable dans lequel vous êtes libres de survoler une zone avec un avion, sauter de ce dernier et jouer du lance-roquettes sous vos pieds.

Notre bilan final

Le grand Battlefield est de retour, mais ce sixième volet n’est pas le fils spirituel de troisième, du quatrième ou encore de Battlefield 1. Il emprunte des codes de tout ce qui a fait le charme de la licence, sans pour autant être une lettre d’amour. C’est un nouveau visage que nous offre ici DICE, tout en étant une proposition déjà bien maîtrisée. Les points faibles que j’ai cités plus haut sont corrigibles aisément. On est très loin des mauvaises décisions prises sur Battlefield 2042.

Image: jvmag

Je vais clôturer le chapitre de la bêta sur une excellente sensation. J’ai hâte désormais de découvrir la campagne du jeu, les autres cartes du multijoueur, les autres armes, et surtout de voir la nouvelle version de Portal, la fonctionnalité qui propose un éditeur de cartes et de mods. Battlefield 6 est bel et bien le FPS multijoueur de l’année, je vous le confirme, et il a même un petit goût de reviens-y.