Ces 22 emballages sont trompeurs

Les 23 GIFs et images qu'il vous faut pour bien débuter la journée

Tout au plus une chaussette. Taille 24.

Cet emballage utilise une illusion d'optique (lignes vertes) pour rendre les légumes plus verts...et donc plus attractifs.

On adore ce commentaire: «Le carton supplémentaire vous permet de gaspiller la moitié des agrafes en jouant avec votre agrafeuse.»

«J'ai ouvert un paquet d'agrafes et j'ai été accueilli par cette belle surprise.»

L'utilisateur Reddit explique à ce sujet: Le packaging est clairement destiné à vous faire croire que les bouteilles sont bien plus hautes qu'elles ne le sont, jusqu'à ce que vous les retiriez.

Mais certains emballages peuvent vous duper. Le consommateur bafoué a cependant une botte secrète pour contre-attaquer: prendre une photo qui montre la différence entre les attentes et la réalité...et la poster sur Reddit.

Les entreprises essaient de concevoir leurs produits avec des emballages aussi créatifs que possible, et qui incitent à l'achat.

