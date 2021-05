Saint-Patrick: 22 choses qu'on ne voit qu'en Irlande

Joyeuse fête de la Saint-Patrick!

Les Irlandais célèbrent aujourd'hui leur fête nationale. Normalement, les rues devraient être remplies de gens, de lutins et de Guinness. Mais vous le savez, corona...

Néanmoins, on pense que les Irlandais trouveront un moyen de célébrer. Car une chose est sûre: c'est un peuple spécial - et ça n'a rien de négatif. Ils en sont conscients et ils en sont fiers. Alors, up the Irish!