Alors que certains envoient des gens sur la lune ou cherchent un remède contre le cancer, d'autres maîtrisent les problèmes qui nous affectent tous avec les moyens les plus simples. Ce sont les héros du quotidien.

Il y a des gens qui sont tout simplement plus intelligents que d'autres. C'est un fait. Cependant, la manière dont celle-ci se cristallise est extrêmement différente.

La nouvelle saison de «The Voice» c'est bientôt et il y a du changement

26 personnes qui sont juste plus intelligentes que nous

Plus de «Divertissement»

Contre toute attente, j'ai binge-watché «Bling Empire New York» sur Netflix

26 personnes qui sont juste plus intelligentes que nous

Les plus lus

Il humanise des personnages fictifs et c'est génial (ou flippant)

Et si vos personnages préférés de dessins animés et films étaient humains? Un artiste s'est posé la question et voici ce que ça donne.

C'est sur son compte Instagram qu'Hidreley Diao publie ses œuvres. En effet, cet artiste s'est donné pour mission d'humaniser les personnages fictifs les plus célèbres. De Carl Fredricksen, protagoniste du film animé Là-haut à Chucky, la poupée meurtrière, voici un best of de ses meilleures réalisations.