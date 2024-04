Poisson d'avril! 38 farces qui rendront fous vos proches

Image: via boredpanda

Si votre colocataire laisse traîner son téléphone portable et le garde dans un étui de protection, vous pouvez relativement facilement coller du ruban adhésif sur l'appareil photo sans vous faire remarquer. Vous pourrez alors dessiner un point coloré sur l'appareil photo avec des stylos en aluminium. Lorsqu'il voudra prendre une photo, tout sera baigné de rouge.

Image: via boredpanda

Mmmhhh...ou non, hein, faut pas faire tout ce qu'on vous dit.

via boredpanda

Image: via boredpanda

Image: via boredpanda

Image: via boredpanda

Image: via boredpanda

Image: via boredpanda

Image: via boredpanda

Image: via boredpanda

Ouais, on n'a pas tous le même humour.

Image: via boredpanda

Image: via boredpanda

(Pour le côté écolo, on repassera).

Plus de «Divertissement»

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Les plus lus

Ces 5 sneakers «vont tout déchirer» en 2024

Vous êtes un fan de sneakers? Ce tiktokeur aussi, et il nous parle des baskets qui vont marquer l'année 2024, entre nouveautés et rééditions.

La belle saison arrive à grands pas, et avec ses panards aussi moites que réconfortants, certains d'entre vous se voient déjà liquider le derby en faveur de baskets, sandales et autres grolles à ficelles capables de garder les petons au frais. Pour l'occasion, on s'est tourné vers un influenceur passionné de sneakers pour nous parler des tendances 2024.