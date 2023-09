Ces 19 objets vont vous angoisser

Plus de «Divertissement»

Vous aussi, vous êtes du genre à jeter et remplacer des objets à peine élimés? Si c'est le cas, inutile de culpabiliser; il est en effet difficile de résister à l'appel du renouveau dans une société axée sur la consommation et le gaspillage. Au lieu d'utiliser un objet jusqu'à la fin, on le remplace simplement dès qu'il donne quelques signes de faiblesse.

Mais ce n'est pas le cas des objets qui suivent. Ceux-ci ont été usés «jusqu'à la corde», soit aussi longtemps que possible. Peut-être même trop longtemps, pour certains...

Rien qu'en regardant cette image, on a mal aux doigts.

Tailler un crayon jusqu'au sang (le vôtre), vous connaissez? Image: tiktok

Le bancomat accepte-t-il une carte dans cet état?

Il suffit de ne jamais enlever la taie d'oreiller.

Par pitié, jetez vos chaussettes quand elles ont des trous!

Ou même, dès qu'elles ont un seul trou! Image: tiktok

La vraie raison pour laquelle on rate nos tests de géométrie 😏.

Image: tiktok

Cela prend juste un peu plus de temps.

Tant qu'il coupe encore. 💪

Même si vous êtes fier de ne pas gaspiller, il faut tout de même assurer votre propre sécurité.

Rien que de regarder ça, ça donne le tournis.

On aimerait bien voir les dents qui vont avec...

... ou peut-être pas. 😅

Tant que ça fonctionne, ça fonctionne!

Vu depuis en haut: c'est moche (sorry not sorry pour le jugement 🥴). Vu depuis le bas: ça craint!

Cela dit, des trous en plus ou en moins...

Que dire?

Au moins, il faudrait attacher la ceinture 😵...

Qui n'a pas un jeu UNO défoncé comme celui-ci dans un tiroir?

Un jeu UNO, ça ne se jette pas, point. Ce serait comme jeter un bout de notre enfance à la poubelle.

En regardant bien (avec une loupe), on peut encore voir un petit morceau de savon.

Toujours dans la catégorie: tant que ça marche, ça marche.

Tous ceux qui ont des éponges du genre: c'est NON!

Autant ne pas laver la vaisselle si c'est pour leur offrir un tel traitement 😭.

Tant que les fermoirs tiennent, ça passe.

Il y a un orchestre de chambre, quelque part dans le monde, qui a du souci à se faire.

Et sinon?

Des vététistes rencontrent le Roi Charles durant une randonnée👇 Vidéo: watson

Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage👇 1 / 9 Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage source: shutterstock

(smi)