En attendant de vendre un rein pour se le payer, voici des mèmes. Image: captures d'écran

Ces 27 mèmes vont énerver les groupies de l'Iphone 15

Mardi, Apple a présenté son nouveau bébé, l'iPhone 15. Il est en précommande dès ce vendredi, ce qui n'a pas manqué d'inspirer la twittosphère (enfin, les «gens sur X», du coup on dit comment maintenant, la Xosphère?).

Plus de «Divertissement»

Le nouveau joujou technologique (qui sert aussi à téléphoner, paraît-il) sera commercialisé à partir du 22 septembre (le jour de l'anniversaire de mon frère, coïncidence?). Dans l'intervalle, on peut déjà le précommander à partir de ce vendredi 15.

Même s'il y aura de toute façon des files d'attente devant les points de vente, la présentation des produits, mardi, a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Les critiques remettent en question la capacité d'innovation de l'entreprise californienne, tandis que les fans purs et durs sont enthousiasmés par les performances promises de l'appareil photo et «la première puce de smartphone fabriquée selon le procédé de fabrication à 3 nanomètres» (non, je comprends pas ce que j'écris).

Allez, trêve de blabla, c'est partiiiii!

Haters gonna hate.

Arrêtons de tourner autour du pot.

On va quand même perdre nos chargeurs, hein...

Des jaloux.

Petit ange parti trop tôt euh trop tard.

C'est la fin d'une ère.

Mmmmouais.

Quatre rien qu'à la rédac' de watson, on va avoir besoin de défibrillateurs.

L'invention satanique:

screenshot: twitter

Faut tout racheter.

Askip il jouera le méchant dans le prochain James Bond.

screenshot: twitter

Naïveté, définition:

Réveillez-vous, les Apple fanboys.

C'est les petites joies qui font les grandes rivières (un truc du genre).

C'est pour nous faire acheter des coques...? SMART!

Si ça, c'est pas une révolution, je sais pas ce qu'il vous faut.

Mmmmmhh...!

meme: imgur

COMME DE PAR HASARD.

S'il vous plaît, une minute de silence pour les fans de l'iPhone Mini...

Oups.

Oui bon oui.

Oh là là, ça tire à balles réelles ici!

«Les responsables d'Apple expliquent pourquoi cet iPhone est différent des 14 précédents"»

Le contexte de cette photo 👇🏽

Un gramme.

New year, new me.

N'y voyez rien de personnel.

Il faut rentrer, maintenant.

MAIS UN GRAMME DE MOINS ON A DIT, ÇA CHANGE TOUT.

(dsc/max)

D'ailleurs, arrêtez de montrer vos téléphones aux animaux:

Vidéo: watson

Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage: