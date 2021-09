Divertissement

Storypics

21 fails pour fêter l'arrivée de l’automne, qui veut? 🙋‍♀️



21 fails pour fêter l'arrivée de l’automne, qui veut? 🙋‍♀️

Les enfants, comme le temps passe vite! On est déjà fin septembre alors que l'été n'a pas encore commencé . Mais on n'est pas là pour se fait du mal. On sait qu'on vieillit, que les feuilles tombent des arbres et que c'est bientôt Noël (🙀). Mais grâce aux fails, notre esprit et notre âme restent jeunes. C'est l'essentiel, non?

Allez, c'est l'heure de scroller sur des photos et des gifs, zebardiiii!

Petit-déj'? Ah bah non.

On retente. Ah bah toujours pas.

Google Maps, merci pour ça. ❤️

Il faut combien d'abrutis pour remplir correctement un parking?

Un jour sans, définition.

Elle a pas eu le nez fin (lololol).

Qui veut un shot de... sel?

Elle va bien ;)

Aaarrghh comme ça brûle! 😳

Il existe deux sortes de chats:

«Échouer avec réussite»

On veut aussi des photos ?

Il porte un CASQUE, il est pas (si) bête.

C'est joli.

C'est pas la porte de l'armoire de Narnia, calmos.

C'est fou, ça!

J'ai fini de construire l'escalier, patron!

C'est Jésus. JÉSUS ALORS ARRÊTEZ AVEC VOTRE ESPRIT MAL TOURNÉ.

Si bourré que t'oublies que ta meuf est sur tes épaules.

Fraude à l'assurance dans 3... 2... 1...

Old but gold.

Allez, bisous!

Des échecs d'empaillage? Cadeau.

1 / 23 Animaux mal empaillés source: imgur

Enfin, râlons ensemble!

Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» C'est l'heure des fails! En voici 19 pour se mettre en joie 🥰 Link zum Artikel 10 trucs à dire pour énerver les fans de Koh-Lanta Link zum Artikel Instagram vs réalité: 9 influenceuses qui abusent Link zum Artikel L'amitié entre animaux, c'est possible! La preuve avec ces 25 photos Link zum Artikel