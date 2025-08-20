Le tuning n'est pas un jeu pour tout le monde

Pour de nombreux passionnés d'automobile, la modification de voitures est plus qu'un simple passe-temps: c'est leur identité à part entière. Vont-ils trop loin? Jugez par vous-même!

Bienvenue à tous dans le monde coloré des modifications automobiles douteuses! Modifier une voiture est une pratique courante. Mais pour certains, peaufiner leur bolide adoré est bien plus qu'un simple passe-temps: c'est un mode de vie. Bien plus que cela: c'est leur identité à part entière.

Ou comment expliquer les images qui suivent, sinon?

Ici, quelqu'un aime les poupées. Super mignonnes.

Et voici quelqu'un un peu trop fan des chevaux en peluche.

Ici, quelqu'un a rassemblé tous les aspects du genre steampunk dans un seul véhicule, ...

... alors que celui-ci est – euh – en fait juste effrayant:

Ok, attendez, non: c'est du cauchemar.

Wow.

Brosses à dents, dentifrice, illustrations de manuels de formation dentaire, modèles dentaires... Et vous conduisez avec ça?

En comparaison, ce ventilateur en plastique en forme de canard est tout simplement charmant.

Et MAINTENANT: le Faucon Millenium de l'A2.

On dirait des déchets marins sur roues...

Waouh. Les super-héros ont rarement été aussi géniaux.

En regardant attentivement, on peut apercevoir le mot «Floride» dans le fouillis d'inscriptions. Cela explique bien des choses.

En Arizona, cependant, quelqu'un aime les hiboux.

Et les ananas. Et les fleurs.

Pendant ce temps, il y a quelqu'un aux Pays-Bas qui a collecté des bouchons de bouteilles en PET pendant longtemps et puis...

... wa-HEY!

Certainement mieux que cette Tesla avec ses pièces de 5 centimes dessus.

Ceci, cependant – même si ce n’est pas au goût de tout le monde – est incroyablement bien exécuté:

Reddit affirme qu'il ne s'agit pas d'une feuille, mais plutôt d'incrustations de bois véritable. Si c'est vrai… alors chapeau !

C'est moins technique, mais plus intéressant:

Recouvrir une voiture de vieilles disquettes? Pourquoi pas?

Idée similaire, exécution différente:

Et enfin, deux autres candidats au titre de boss ultime de tuning DIY! Ta-daaaaa:

Ou non, attendez! Voilà le final boss: