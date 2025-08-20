faible pluie18°
Le tuning n'est pas un jeu pour tout le monde

Pour de nombreux passionnés d'automobile, la modification de voitures est plus qu'un simple passe-temps: c'est leur identité à part entière. Vont-ils trop loin? Jugez par vous-même!
Oliver Baroni
Bienvenue à tous dans le monde coloré des modifications automobiles douteuses! Modifier une voiture est une pratique courante. Mais pour certains, peaufiner leur bolide adoré est bien plus qu'un simple passe-temps: c'est un mode de vie. Bien plus que cela: c'est leur identité à part entière.

Ou comment expliquer les images qui suivent, sinon?

Wow. Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1jf38na/suv_covered_in_dolls/
Image: reddit

Ici, quelqu'un aime les poupées. Super mignonnes.

Et voici quelqu'un un peu trop fan des chevaux en peluche.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/c3dzxp/this_car_that_was_parked_near_my_home_it_is/
Image: reddit

Ici, quelqu'un a rassemblé tous les aspects du genre steampunk dans un seul véhicule, ...

Steampunk. ALLES an Steampunk - in einem einzigen Auto. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fi-caught-this-earlier-today-v0-28ytlfqjdzad1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart ...
Image: reddit

... alors que celui-ci est – euh – en fait juste effrayant:

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/6ruoe7/how_not_to_cell_your_car/
Image: reddit

Ok, attendez, non: c'est du cauchemar.

Erstaunliche Auto-Modifikationen https://www.reddit.com/r/SchizophreniaRides/comments/11092pw/cruising_with_the_homies/
Image: reddit

Wow.

Zahnpasta-Auto https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1jfau6z/car_covered_in_dental_implements_toothpaste_teeth/
Image: reddit

Brosses à dents, dentifrice, illustrations de manuels de formation dentaire, modèles dentaires... Et vous conduisez avec ça?

En comparaison, ce ventilateur en plastique en forme de canard est tout simplement charmant.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/6ruoe7/how_not_to_cell_your_car/
Image: reddit

Et MAINTENANT: le Faucon Millenium de l'A2.

Der fliegende Holländer der Autobahn! Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/comments/dtprfi/not_sure_what_this_is_anymore/
Image: reddit

On dirait des déchets marins sur roues...

Auto-Mods-der Hölle https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/vg4e89/saw_one_of_these_in_the_wild/
Image: reddit

Waouh. Les super-héros ont rarement été aussi géniaux.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/11lg896/have_you_ever_seen_so_many_superhero_toys_on_one/
Image: reddit

En regardant attentivement, on peut apercevoir le mot «Floride» dans le fouillis d'inscriptions. Cela explique bien des choses.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/sandiego/comments/ioeeuw/meanwhile_at_mission_bay_park/
Image: reddit

En Arizona, cependant, quelqu'un aime les hiboux.

Owl car in Arizona. NICE. https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/ajd36b/owl_car_in_arizona/
Image: reddit

Et les ananas. Et les fleurs.

Pendant ce temps, il y a quelqu'un aux Pays-Bas qui a collecté des bouchons de bouteilles en PET pendant longtemps et puis...

Pet-Flaschen-Deckel-Auto, irgendwer? Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/c3dzxp/this_car_that_was_parked_near_my_home_it_is/
Image: reddit

... wa-HEY!

Certainement mieux que cette Tesla avec ses pièces de 5 centimes dessus.

Tesla covered in Nickels. Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/116fozv/this_car_covered_in_nickels/
Image: reddit

Ceci, cependant – même si ce n’est pas au goût de tout le monde – est incroyablement bien exécuté:

Österreichischer Holz-Mercedes, irgendwer? https://www.reddit.com/r/SchizophreniaRides/comments/jxq7pu/not_blatantly_offensive_like_most_posted_here_but/
Image: reddit

Reddit affirme qu'il ne s'agit pas d'une feuille, mais plutôt d'incrustations de bois véritable. Si c'est vrai… alors chapeau !

Image

C'est moins technique, mais plus intéressant:

Floppy-Disc-Auto. Yeah. https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/p5parb/this_car_is_decorated_with_old_floppy_disks/
Image: reddit

Recouvrir une voiture de vieilles disquettes? Pourquoi pas?

Idée similaire, exécution différente:

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/6ruoe7/how_not_to_cell_your_car/
Image: reddit

Et enfin, deux autres candidats au titre de boss ultime de tuning DIY! Ta-daaaaa:

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/sandiego/comments/ioeeuw/meanwhile_at_mission_bay_park/
Image: reddit

Ou non, attendez! Voilà le final boss:

Auto-Modifikationen der Hölle. JESUS. https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/ajd36b/owl_car_in_arizona/
Image: reddit

