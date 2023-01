20 photos panoramiques où les animaux deviennent bizarres

Pourquoi se contenter d'un chien ou d'un chat quelconque quand il existe ces êtres légendaires qui ressemblent à des pokémons rares?

OK, ces animaux n'existent pas vraiment, sauf quand on tente de prendre une photo avec le mode panorama. Mais si on est capable de cloner des mouches, on est capable de fabriquer des chats à 27 pattes (merci aux scientifiques d'en prendre bonne note).

Il faudra juste attendre encore quelques années avant de les trouver dans des élevages mais ça va venir.

Commençons avec cet élégant tamachien.

Moi, quand la séance s'éternise.

Image: reddit

Rare photo du légendaire labradorus aquatis d'eau douce.

Image: reddit

Contre toute attente, ça court vite, un corgi.

La montagne, ça vous gagne.

Cheval souffrant d'une encéphalorectomie.

J'ai trouvé le chien-mouton à cinq pattes, je vais jouer au loto.

Let's go to the beach, beach!

Attendez-moi, j'arrive!

Ne le regardez pas dans les yeux, ça l'énerve et il mord.

Cette créature va vous manger le cerveau pendant votre sommeil.

Il est content.

Cheval non réglementaire, disqualifié.

C'est fou comme ça reste mignon même avec huit pattes, un chat!

Les vaches ont cinq estomacs mais une seule patte, le saviez-vous?

Encore un tamachien!

Image: reddit

Ce chat voit l'avenir. C'est Trelawney (les vrais savent).

Lui, il aimerait bien piquer l’oeil supplémentaire du chat...

Même sans les pattes allongées, il faisait déjà peur.

Lève-toi et marche.

Il y a aussi lui, qui n'a pas douze pattes mais un sourire Colgate.

