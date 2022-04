Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture

Federer, la guerre des pixels et un meurtre sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: Federer n'est plus numéro 1 suisse, la guerre des pixels sur Reddit et un meurtre qui avait été annoncé il y a dix ans.

Ça faisait depuis 2001 que notre Rodger national était en tête du classement des meilleurs joueurs suisses effectué par Swiss Tennis. Coup de tonnerre, ce n'est plus le cas selon le dernier en date. Il a été remplacé par un Henri Laaksonen qui sera, on l'espère, digne des exploits de son prédécesseur. A noter que Federer n'a pas été réellement dépassé puisqu'il a été retiré de la hiérarchie à cause de sa longue absence en compétition pour cause de blessure. Mais c'est quand même un sacré coup, et ça nous ramène à l'éternel sujet de sa retraite. Est-ce pour bientôt? Ce dépassement est-il un signe avant-coureur? Ou alors, est-ce que notre légende nous prépare-t-elle un énième come-back? Qu'en pensez-vous?