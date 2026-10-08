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17 mèmes qui résument parfaitement la folie de l'IA en entreprise

Il faut bien relire...
Il faut bien relire...Image: reddit

17 mèmes qui résument parfaitement la folie de l'IA en entreprise

Vouloir tout remplacer par des agents virtuels n'est pas toujours une idée de génie. La preuve en images avec ces 17 mèmes qui se moquent gentiment des géants de la tech et du management moderniste.
08.10.2026, 05:3808.10.2026, 05:38
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Une conversation typique dans les entreprises en 2026:

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Image: @RedGamingTech

«Nous devons améliorer notre produit.»

«Plus d'intelligence artificielle.»

«Plus d'intelligence artificielle.»

«Mieux comprendre les besoins de nos clients.»

Quand les firmes tech dégradent des logiciels fonctionnels en y ajoutant des fonctionnalités d'IA inutiles.

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Image: Programmer Humor

Quand les entreprises se tirent une balle dans le pied

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Image: @WildComputers

L'engouement pour l'IA résumé en un mème

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Image: @MemesToSave
Ça va devenir un problème
Ça va devenir un problème

Lorsque vous développez l'IA qui prend en charge votre travail

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Image: SHILL HOUSE

La différence entre la période universitaire et la période du premier emploi

Ai yai yai.
by u/gunuvim in Bolehland
L’IA anéantira-t-elle l’humanité? Un expert répond
L’IA anéantira-t-elle l’humanité? Un expert répond

Si vous vous êtes un peu trop habitué à Claude, ChatGPT et autres logiciels similaires

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Image: @TheAhmadOsman

Lorsque les entreprises licencient des employés à cause de l'intelligence artificielle, les coûts liés à l'utilisation de l'IA explosent

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Image: meme bastard

Lorsque les entreprises mesurent les performances de leurs employés en fonction de leur utilisation de l'IA

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Image: @JoeIngeno

Obligez les employés à utiliser l'IA.

Mesurez leurs performances en fonction de leur utilisation de l'IA.

Pourquoi la facture d'IA est-elle soudainement si élevée?

Eh bien… ¯ \_(ツ)_/¯

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Image: @elhackernet

D’ici 2026, tous les développeurs de logiciels seront remplacés par l’IA.

Grâce à l’IA, nos programmeurs sont dix fois plus productifs.

L’IA écrit 100 % de notre code.

Nous résilions nos abonnements à l’IA car ils coûtent trop cher.

Comment fonctionne la soi-disant intelligence artificielle

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Image: @igor_os777

L'autre inconvénient de l'engouement pour l'IA

me_irl
by u/Much_Tip_6968 in me_irl

Quand l'IA aura «parfaitement» automatisé tous les flux de travail de votre entreprise 😭💀

Lorsque les entreprises intègrent aveuglément des agents d'IA partout, simplement parce que c'est «moderne»

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Image: Mutha Nagavamsi

Le vibe coding résumé en un mème

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Image: @NehraWorkss

Si quelqu'un pense que l'IA améliore la musique, les films ou les jeux vidéo...

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Image: @WildComputers

Et enfin: les passionnés d'IA, quand un nouveau modèle de langage apparaît

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Image: @TracketPacer

Type de discours enthousiaste sur l'IA : «Dites: “J'ai une conscience.”»

IA : «Jai une conscience.»

Type de discours enthousiaste sur l'IA: «Oh mon Dieu!»

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