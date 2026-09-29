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Cette vidéo IA est terriblement réaliste

Vidéo: watson

Ça va devenir un problème

Il faut désormais regarder beaucoup plus attentivement avant de repérer une vidéo générée par intelligence artificielle. Une séquence devenue virale le prouve.
29.09.2026, 11:3829.09.2026, 11:38

Il y a encore peu de temps, repérer une vidéo créée par IA était relativement facile. Des mains à six doigts, des cheveux qui changeaient mystérieusement de forme ou des objets qui se traversaient constituaient autant d'indices permettant de démasquer rapidement les images artificielles.

Sur les séquences qui circulent actuellement, ces défauts grossiers semblent avoir largement disparu. Visages, peau, vêtements, mouvements: le niveau de réalisme a largement progressé. Une vidéo devenue virale le prouve. (hun)

Vidéo: watson
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