26 personnes qui auraient mieux fait de payer un pro

Bricoler plutôt que payer un pro: voilà un choix qui peut paraître judicieux. Quand on a vraiment les compétences.

Plus de «Divertissement»

Si vous avez la chance de ne pas être doté de deux mains gauches, et qu'en plus vous avez un tempérament débrouille, alors vous serez peut-être tenté de réparer vous-même vos meubles et autres objets. En prime, vous aurez peut-être économisé quelques centimes. Mais parfois, il vaut la peine de débourser quelques billets pour s'assurer de la qualité à long terme des travaux effectués.

Vous avez besoin de preuves? Pas de panique, watson est là pour vous en fournir. Vous êtes prêt? Leggggoooooooo!

L’agencement des tiroirs, c'est un truc qui se réfléchit bien.

Discussion entre une femme et son mari:

Elle: «Tu n'as pas besoin de faire appel à un professionnel, mais fais attention à ta sécurité!»

Lui: «T'inquiète!»

Lui, également:



Installer une chatière:

(cliquez sur l'image.)

Il y a quelque chose qui cloche.

On a tous une clé quelque part dont on ne sait pas à quoi elle sert.

Heureusement, ce ventilateur n'est utilisé que lors des journées très chaudes.

Cela peut fonctionner à court terme, mais à long terme...?

L'idéal, c'est d' économiser non seulement sur la main-d'oeuvre, mais également sur la qualité des matériaux.

De nos jours, tout le monde est un peu «architecte».

Non? Non.

Il n'y a pas que le micro-ondes qui est hors-sol.

Pourquoi dépenser beaucoup d’argent pour louer une grue, quand on peut empiler des échelles?

Désolé, la qualité de l'image est terrible.

Au moins, le style est cohérent.

Une télé, ça peut remplacer un mur. Non?

(cliquez sur l'image.)

Décidément...non.

Après 4 ans en école de design:

Ne jugez pas, ça peut même arriver aux professionnels.

Quand on veut s'assurer que personne ne peut s'enfermer dans sa chambre.

Pourquoi chipoter? C'est juste une question d'esthétique. Non?

Non.

L'histoire ne nous dit pas si ce bricolage fait illusion auprès de la police.

Pourquoi prendre le temps d'encastrer des «loupiotes» quand on peut faire moche?

Les portes, ça rétrécit au lavage?

Cette personne a un karma exceptionnel.

Mais pourquoi rien n'est proportionnel ici? 🤷‍♂️🤷‍♀️

C'est la fenêtre qui est droite, et la maison qui est inclinée? Ou le contraire?

Il ne reste plus qu'à peindre les trous en blanc. Et tout sera réglé.

Un coup de peinture, et tout est réglé.

(cliquez sur l'image.)

Ou presque.

Une mauvaise installation... ou tout simplement de l'art?

Voilà comment on empêche les animaux de fouiller dans les poubelles.

(smi)

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants 👇

1 / 30 Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants source: jérémy pomeroy

L'ambiance dans les salles lors de la projection du docu-film de Beyoncé était folle 👇